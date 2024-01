Euroopa Parlamendi liberaalid valisid uue juhi

Ühehäälselt valitud 37-aastane Hayer asendab fraktsiooni juhi kohal samuti Macroni erakonda kuuluva senise juhi Stephane Sejourne'i, kellest sai jaanuari alguses Prantsuse välisminister. Fraktsiooni 101 saadikust 23 on valitud just Prantsusmaal.

Küsitlused ennustavad, et uus Euroopa Parlamendi liberaalide juht seisab silmitsi ajaloolise valimiskaotusega. Erinevate prognooside järgi võib fraktsioon kaotada koguni viiendiku saadikutest ning see võib langeda suuruselt kolmandalt kohalt neljandale või koguni viiendale.

Liberaalidega konkureeivad kolmanda koha pärast parempopulistide fraktsioon Identiteet ja Demokraatia (ID) ning Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR).

Hayer ütles, et need jõud võivad mängida "pahatahtlikke mänge", ning seetõttu on oluline, et liberaalid säilitaks kolmanda koha ning moodustaks uuesti koalitsiooni paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) ja Sotsialistide ja Demokraatidega (S&D).

"Peame jätkama tööd siin ja jääma keskseks jõuks," ütles ta intervjuus Financial Timesile.

"Olen järgmistes valimistes kindel. Meil on tugev tahtejõud ning me võitleme ekstremismi ja populismi vastu järgmiste kuude jooksul," lisas liberaalide juht.

Üheks Euroopa Parlamendi valimiste teemaks on tõusmas põllumeeste rahulolematus Euroopa Liidu keskkonnareeglitega. Arvatakse, et just parempopulistid võivad koguda valimistel palju toetust maapiirkondades.

Hayer, kelle vanemad tegelevad piimakarjakasvatusega, ütles, et ta mõistab põllumeeste muresid.

"Me oleme alati kuulanud põllumehi. Ma ei taha olla keskkonna- või põllumajandusmurede vastu. Meil peaks olema tasakaalustatud seisukoht," seletas liberaalide uus juht oma positsiooni.

Ühtlasi lubas Hayer, et liberaalid ei toeta EL-i ühise põllumajanduspoliitika rahastuse kärpimist. Vastupidi, sooviks Hayer seda suurendada, aitamaks põllumehi keskkonnaeesmärkide täitmisel.