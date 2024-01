Tallinna foorid streigivad niiskuse tõttu

Viimase nädala jooksul on esinenud Tallinna kesklinna piirkonna valgusfooride töös rikkeid. Fooride tõrkumist põhjustavad linna liiklusosakonna väitel niisked ilmastikuolud.

ERR-i lugejad andsid märku, et Tallinna kesklinna piirkonna foorides on esinenud viimasel ajal tihti tõrkeid. Lugejad tõid esile, et probleem puudutab eriti Liivalaia ja Veerenni tänava piirkonda, samuti Tartu maanteed, kus foorides vilgub ainult kollane tuli.

Tallinna transpordiameti liiklusosakonna liiklusseadmete spetsialist Raimond Nõugast ütles, et tegemist on tehniliste probleemidega, mida esineb niiskete ja märgade ilmadega tavapärasest rohkem.

"Rikkebrigaadid tegelevad niiskusest tingitud probleemide lahendamisega pidevalt," ütles Nõugast ERR-ile.

Nõugaste sõnul on viimastel päevadel selliseid juhtumeid esinenud mitmel ristmikul kesklinna piirkonnas.

"Sellises olukorras, kui foorid ei tööta, peavad sõidukijuhid lähtuma ristmikule paigaldatud liiklusmärkidest," rõhutab Nõugast.