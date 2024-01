Tallinna bussijuhid: roolis olles ei tohi kedagi usaldada

Bussijuhid Gerli Adamson ja Imre Peek rääkisid saates, et bussijuhitöö nõuab rahulikku närvi, eriti kui teeolud on rasked. Siiski on ka nemad pidanud vahel kõvasti roolist kinni hoidma, et rahulikuks jääda.

"Ettekeeramised, sellised olukorrad, kus pannakse bussijuht sundolukorda, et ta peab tegema äkilisema pidurduse või äkilisemalt suunda muutma, et avariid vältida. Sellise olukorra tekkimisel pannakse bussijuht väga raske valiku ette," ütles Peek.

Adamsoni sõnul juhtub päris tihti, et vasakust reast tullakse ja keeratakse bussi eest paremale, arvates, et buss sõidab aeglasemalt ja õnnestub selle eest läbi lipsata. Peek lisas, et närvilist liiklejat on liiklusvoolus juba peeglistki eemalt näha.

Tallinna Linnatranspordi (TLT) teenindusdirektor Hannes Falten ütles, et pikaajaliste bussijuhtide sõnul on päevi, mil liikluses ollaksegi närvilisemad ja siis tuleb mängu bussijuhi professionaalsus.

Seejuures ei ole bussijuhid täheldanud, et mõned automargid oleksid ohtlikumad kui teised. Adamson märkis, et pigem käituvad liikluses ohtlikult juhid, kes ise pole suuremaid sõidukeid juhtinud.

"Nad ei kujuta ette bussi, veoautot – suuremat kui sõiduauto. Nende massid on ju erinevad, pidurdusteekonnad, liikumised, kõik on erinevad suurema asjaga. Nad ei kujuta ette seda vahet," tõdes ta.

Peek meenutas juhtumit, kus ta sõitis Tallinnas Vabaduse väljakult Kaarli kiriku suunas ning kui ta oli juba kiriku kõrvale jõudnud, olles kõige vasakpoolses sõidurajas, kavatses ta vasakule keerata, kui talle äkitselt kurvi tagant elektritõukeratas vastu sõitis. Tol korral õnnestus siiski avariid vältida.

Sellised juhtumid on bussijuhtide sõnul nende argipäev ja seega peavad silmad sõites igale poole nägema – nii ette, taha, külje peale kui isegi selja taha.

Olukordade kohta, kus bussijuht sõidab punase tulega üle tee, ütlesid bussijuhid, et tähelepanu võib hajuda või ei taheta järsult pidurdada. Küll aga rõhutasid nad, et igal sellisel sõitmisel on oma lugu – on see inimlik eksimus või mõni muu põhjus.

"Ma ei usu, et keegi tuleb hommikul tööle ja tal on eesmärk sõita kindlasti punase tulega üle ristmiku. Ma ei usu," sõnas Peek ja lisas, et see on rikkumine, mida ei ole võimalik õigustada.