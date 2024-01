Kaablirikke tõttu erineb laupäeval Soomes ja Eestis elektri hind pea kümme korda

Kui elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas on laupäeval päeva keskmiseks elektrihinnaks 110 eurot megavatt-tunni kohta, siis Soomes on hinnaks 17 eurot. Peamiseks hinnaerinevuse põhjuseks saab pidada kahe riigi vahelise elektriühenduse EstLink 2 riket.

Eestis on laupäeval elektri hind päeva keskmisena 110,19 eurot megavatt-tunni kohta, Soomes on hinnaks 17,8 eurot. Eestiga sama hind on Lätis ja Leedus.

Laupäeva õhtutundidel tõuseb Eestis elektri hind väga kõrgele, kui kella viie ja seitsme vahel on megavatt-tunni kohta 299 eurot.

Reedel on elektri hind Eestis keskmiselt 106,58 eurot megavatt-tunnist, käeoleval nädala teistel päevadel on samas hind jäänud 50 ja 80 euro vahele.

Neljapäeva öösel vastu reedet tuvastati Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse EstLink 2 rike. Avarii põhjus teada ei ole ning Eesti ja Soome süsteemihaldurid tegelevad rikke põhjuste uurimisega.

Eleringist ja Eesti Energiast öeldi ERR-ile, et EstLink 2 rikke tõttu tõuseb Eestis tõenäoliselt elektri hind kõrgele, sest turule pääsevad kallimat elektrit tootvad jaamad põlevkivijaamad.