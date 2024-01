WSJ: Iisraeli ja Hamasi sõja lõppu veel ei paista

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisraeli ja terroriorganisatsiooni Hamas sõja lõppu ei paista kuskilt ning praegu pole veel isegi selge, kuidas piirkonda peaks rahu üldse saabuma.

Iisrael lubas Hamasi hävitada, terroriorganisatsioon tahab aga hävitada Iisraeli riiki. Mõlema jaoks on praegune võitlus eksistentsiaalse kaaluga küsimus. Isegi kui relvarahu peataks käimasolevad lahingud Gaza sektoris, siis Iisraeli ja Hamasi vaheline võitlus läheks edasi, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on samas korduvalt öelnud, et tema riik jätkab sõjalist tegevust Gazas, vähemalt seni, kuni Hamas on täielikult hävitatud. Pole aga selge, kas Iisrael suudab Netanyahu püstitatud eesmärgi üldse saavutada.

Samal ajal rahvusvaheline surve relvarahu sõlmimiseks kasvab. See võimaldaks vabastada ligi 100 Iisraeli pantvangi ning suurendada humanitaarabi tarnimist Gazasse.

Iisraeli kõrged ohvitserid ütlesid, et kui relvarahu ei tule, siis tõenäoliselt jätkab sõjavägi Hamasi-vastast võitlust veel mitu kuud, võib-olla isegi aasta lõpuni. Seetõttu võivad Iisraeli väed jääda Gazasse veel pikaks ajaks. Kui Iisrael aga piirkonnast lahkub, siis võib Hamas taas haarata kontrolli Gaza sektori üle.

Mõned analüütikud võrdlevad praegust olukorda Gazas Afganistani sõjaga. USA ei suutnud Talibani hävitada ning lõpuks vallutas Taliban šokeeriva kergusega Kabuli ning sellega oli 20 aastat kestnud USA juhitud sõjaline sekkumine lõppenud

Analüütikute sõnul on Hamasil Gazas mõningaid eeliseid, mis teistel sarnastel sõjalistel rühmitustel puudusid. Londoni Ülikooli Kolledži teadur Ofer Fridman ütles, et Gaza oli Hamasi kontrolli all peaaegu 20 aastat ning Hamas sai siis tugevdada oma haaret piirkonna üle.

Fridman ütles, et Hamas valmistus sõjaks ette, teadis, kus hakkavad lahingud toimuma ning Hamas saab kasutada ka oma tunnelivõrku. Ka teised eksperdid leiavad, et Iisrael ei pruugi oma eesmärke saavutada, isegi kui juudiriigi väed vallutavad kogu Gaza sektori, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli väed on tekitanud Hamasile ulatuslike kaotusi. USA luure lükkas siiski tagasi Iisraeli väited, et sõjas on surma saanud ligi üheksa tuhat Hamasi võitlejat. Palestiina võimude teatel on Gazas surma saanud üle 25 000 inimese, kellest enamik on naised ja lapsed.

Hamas aga jätkab samal ajal Iisraeli vägede ründamist, kasutades selleks oma keerukat tunnelivõrgustikku. Esmaspäeval teatas Iisraeli armee, et Gazas sai surma 24 sõdurit.