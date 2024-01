Nädalavahetus on pilvine, aga suurema sajuta

Laupäeva öö on pilves üksikute selgeta laikudega ja sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 13 kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, saarte rannikul paar miinuskraadi.

Hommik on pilves ja sajuta. Kagutuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas, Liivi lahel on puhanguid 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi.

Päeval on ülekaalus pilvine taevas. Saartel ja looderannikul võib kohati nõrka lund sadada. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.

Pühapäeva öö on veel miinuspoolel. Päevaks pääseb läänekaarest taas pehmem õhumass ja temperatuur kerkib üle 0 kraadi. Suuremat sadu ei tule, vaid üksikuid märgi helbeid ja tiba vihma, aga teedele lisab see jälle libedust.

Nädala esimene pool jätkub plusskraadides, vaid öö vastu kolmapäeva pakub Eesti idatiiba üürikeseks kargust. Aga siis jõuab jälle soe ühes lörtsi ja vihmaga ja päev on taas üle maa sula.