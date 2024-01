Inspektorid pole Pärnu lahel kutseliste kaluritega suuri probleeme leidnud

1,3 tonni kaaluv ja paaki 200 liitrit kütust mahutav õhujõul nii jää, vee kui ka lume peal liikuv tiivikliugur Vurr vuriseb valjul häälel Pärnu lahele kalamehi kontrollima.

"Kas kaluritel on load olemas, kui palju neil lubade peal on erinevaid püüniseid, kas silmasuurused vastavad, kas päevikud on täidetud, kas püütud kala on mõõdus. Harrastuspüüdjatel vaatame rohkem püütud kala suurust, kogust ja püügiõigust," selgitas keskkonnaameti järelevalveosakonna juhtivinspektor Andres Kutsar.

Sel aastal on inspektorid teinud Pärnumaal selliseid kontrollkäike 25 korral, nii et Vurr uhab tööd teha peaaegu iga päev. Vurri kasutabki keskkonnaamet enamasti just Pärnumaal, sest seal on nii rannakalanduse kui ka jääaluse kalapüügi mahud kõige suuremad.

Koha püüdnud kutselise kaluri Kalle kalapüük vastas igati nõuetele. "Natuke on, aga midagi kiita ei ole. Mõne võrgu pealt üks, mõne pealt kaks," kirjeldas ta saaki.

Edasi jõudis Vurr kutseliste kalurite Elari ja Erti juurde, kelle kalapüügis inspektorid samuti vigu ei leidnud.

"Võtame kalu võrgust välja ja siis sebime võrgust patsid välja, et jälle võrk saaks kala püüda. Esimese jää all oli kala, nüüd tuli teine jää ja enam ei ole väga," rääkis Elari.

Kuigi kutselised kalurid püüavad praegu Pärnu lahest peamiselt koha, jääb võrku muudki.

"Kaaspüügina vimb ja mõni üksik tint. Aga tint tuleb pigem ikkagi kevade poole, veebruar, märts on õige tindiaeg," rääkis Erti.