Bloomberg: Scholz ja Biden võivad kohtuda, et arutada abi Ukrainale

Samal ajal kui Venemaa jätkab Ukraina piiriäärsete alade pommitamist, on sõjaline ja rahaline abi Ukrainale jäänud Lääne suurriikide sisepoliitiliste arutelude tõttu toppama.

Oluline 27. jaanuaril kell 7.00:

- Venemaa ründas reedel Ukraina kirdeosa;

- Scholz ja Biden kohtuvad väidetavalt veebruaris, et arutada abi Ukrainale.

Vene väed pommitasid 26. jaanuaril Ukraina kirdeosa Sumõ oblastit 22 korda, kahjustades kaheksat kogukonda ja põhjustades üle 100 plahvatuse, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon.

Venemaa ründas terve päeva piiriäärseid kogukondi miinipilduja-, suurtüki- ja droonirünnakutega, heites samal ajal miine Bilopillia külale.

Ohvreid ega tsiviilinfrastruktuuri kahjustamist ei teatatud.

Sõjaeelselt umbes 15 600 elanikuga Bilopillia linn koges päeva jooksul kõige rohkem rünnakuid, kuna Venemaa viskas kogukonnale vähemalt 37 miini. Linn asub piirkonna keskusest Sumõst 45 kilomeetri kaugusel.

Sumõ oblasti kirdepiiril Venemaaga haavatavates kogukondades elavaid elanikke tulistavad lähedalasuvad Vene väed iga päev.

Bloomberg: Scholz ja Biden võivad kohtuda

Saksamaa kantsler Olaf Scholz külastab veebruari esimesel poolel Washingtoni, et pidada läbirääkimisi USA presidendi Joe Bideniga eesmärgiga tagada jätkuv Lääne abi Ukrainale, teatas Bloomberg reedel, viidates nimetutele allikatele.

Väidetav kohtumine tuleneb sellest, et üle 100 miljardi dollari USA ja EL-i sõjalise ja rahalise abi andmine jääb sisepoliitilise segaduse tõttu seisma.

Scholz ja Biden kavatsevad veebruari teisel nädalal Valges Majas kahepoolse kohtumise pidada, ütlesid kaks asjaga kursis olevat inimest Bloombergile.

Ametlikke teateid koosoleku kohta pole tehtud.

Biden allkirjastas USA viimase 250 miljoni dollari suuruse abipaketi Ukrainale 27. detsembril. Täiendava rahastamise eelnõu, sealhulgas 61 miljardi dollari suurune abi Ukrainale, on peatatud Kongressi vaidluste tõttu, mis lükkab edasi sõjalise toetamise Kiievi kaitseks Venemaa sissetungi eest.

Euroopa Liidu liikmesriigid hääletavad 1. veebruari tippkohtumisel 50 miljardi euro suuruse rahalise toetuspaketi üle Ukrainale. Brüssel otsib väidetavalt alternatiive Ukraina abistamiseks, kui Budapest jätkab nelja-aastase abipaketi vastuseisu.

Scholz on hiljuti kritiseerinud teisi EL-i riike Ukrainale ebapiisava kaitseabi andmise eest, öeldes, et Saksamaa ei suuda puudujääki korvata.

Saksamaa on USA järel suuruselt teine ​​sõjalise abi andja Ukrainale. Selle kuu alguses teatas Berliin esimesest sõjaväehelikopterite üleviimisest Ukrainasse.

Vaatamata Scholzi survele EL-i liitlastele sõjalise toetuse suurendamiseks, on ta seadnud piirangud ka Saksamaa enda varudele Ukrainale, blokeerides Tauruse kaugmaarakettide tarnimist kartuses, et see samm tõmbab Saksamaa sõtta.