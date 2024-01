USA peatas ÜRO peamise Palestiina põgenike abiagentuuri rahastamise

Ameerika Ühendriigid peatasid ÜRO peamise Palestiina põgenike abiagentuuri (UNRWA) rahastamise pärast seda, kui 12 agentuuri töötajat said süüdistuse osalemises 7. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu, vahendas The Times.

Pole selge, millised on süüdistused 12 isiku vastu, kuid ÜRO teatas, et tegutseb Iisraeli esitatud teabe põhjal. USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ütles, et USA on süüdistuste pärast mures.

ÜRO kinnitas varem, et on võtnud nende töötajate vastu kasutusele meetmeid. "Olen võtnud vastu otsuse lõpetada viivitamatult nende töötajate lepingud ja alustada uurimist, et tõde välja selgitada," ütles ÜRO abi- ja tööagentuuri (UNRWA) peakomissar Philippe Lazzarini.

"UNRWA mõistab jätkuvalt hukka 7. oktoobri kohutavad rünnakud ja nõuab kõigi Iisraeli pantvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist ning nende turvalist tagasisaatmist oma perede juurde," lisas Lazzarini.

Agentuur pakub tervise- ja haridusabi Palestiina põgenikelaagrite elanikele kogu Lähis-Idas, sealhulgas Gazas ja Läänekaldal. Iisrael on korduvalt süüdistanud Hamasi agentuuri rajatiste kasutamises sõjalistel eesmärkidel ja väitnud, et Hamasis töötab üksikuid ÜRO Palestiina põgenike abiagentuuri töötajaid. Varem oli ÜRO öelnud, et nende väidete toetuseks pole piisavalt tõendeid.

ÜRO on olnud USA parempoolsetel pikemat aega pinnuks silmas. President Donald Trump peatas kogu abi andmise ÜRO Palestiina põgenike abiagentuurile, kuid Bideni administratsioon taastas selle.

Abiorganisatsiooni teine rahastaja Euroopa Liit teatas, et on süüdistuste pärast äärmiselt mures, kuid ei peatanud abi andmist.