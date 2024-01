Kliinikum alustas seni suurimat naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise uuringut

Uuringus küsitakse naistelt anonüümselt teemade kohta, mis jäävad ühiskonnas sageli varjatuks, kuid mõjutavad oluliselt naiste tervist ja elukvaliteeti.

"Me uurime naisi alates 16. kuni 59. eluaastani. Arusaadavalt on teemad erinevates vanuserühmades erinevad. Põhiliselt me soovime teada, mida naised ise oma tervise kohta tahavad meile öelda; mis on need tegurid, mis võivad mõjutada nende tervist, mis on nende vajadused. Natuke vaatame sünnituste kohta, rasestumisvastaste vahendite kohta, viljatuse kohta, viljatusravi kohta, teenuste kohta, nii naistearst kui ka muud teenused. Me tahame teada, kuidas naised tunnevad end menstruatsiooni ajal ja kas see takistab ka nende igapäevast elu. Me soovime esmakordselt teada, kuidas üleminekueas naised ennast tunnevad, kas nad on saanud piisavalt abi. Me seekord küsime ka Covidi kohta. Me soovime katta suure osa naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisest," rääkis kliinikumi naistekliiniku naistearst ja kaasprofessor Made Laanpere.

Pere Sihtkapital küsis Tartu Ülikooli nimel rahvastikuregistrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ja saatis neile küsitluse isiklike ja delikaatsete küsimustega. Selle skandaali tõttu rõhutavad nüüd uuringu korraldajad eriti, et nende küsitlusuuring on täiesti anonüümne, teaduspõhine ja õiguspärane.

"Eks me kõik oleme väga murelikud selle tõttu, mis juhtus suvel, ja me oleme väga täpselt valmistunud selleks, et usaldust tagada. See on täiesti anonüümne küsitlusuuring, me oleme rahvastikuregistrist küsinud valimi selleks, et pöörduda juhuslikult valitud naiste poole nende meiliaadressi kaudu. Kui nad meile vastused saadavad, ei saa meie kokku viia küsimustikku ja konkreetset inimest. Kõik need etapid on kooskõlastatud ka ülikooli inimuuringute eetikakomitees, samamoodi on andmebaas, kus me oma anonüümseid küsimustikke hoiame, turvatud kõige kõrgema riski nõuete kohaselt ülikooli teaduspilves," lausus Laanpere.

Sellist suurt ülevaateküsitlust korraldatakse iga kümne aasta järel. Nii aitavad tulemused mõista, kuidas on ühiskond arenenud ja millised otsused on ennast õigustanud. Värskete uuringutulemustega loodetakse kujundada paremat tervishoidu ja poliitikaid.

"Näiteks oleme saanud varasemate uuringute põhjal öelda, et on kasu noorte nõustamiskeskustest, nendes käinutel on parem rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Või kui me näiteks 2014. aasta uuringus nägime, et päris paljudel naistel on vägivallakogemus ja see mõjutab nende tervist olulisel määral, siis see oli hea taustateadmine. kui loodi Eestisse seksuaalabi keskused. Või näiteks me oleme näinud, et mida noorem põlvkond, seda suurem on rahulolu esimese naistearsti külastusega," ütles kliinikumi naistekliiniku naistearst ja kaasprofessor Kai Part.

Uuringu tulemused avalikustatakse selle aasta lõpus.