Haapsalus peeti šoti päeva

Nädala keskel valitsenud sulailm tõi Väikese Viigi paksule jääle kohati õhukese veekihi, kuid ilmataat võttis siiski jalad kõhu alt välja, tõi uuesti miinuskraadid ja laupäevaks olid veeloigud külmunud.

"Curlinguraja olulisem asi on kõigepealt jää olemasolu. Täna meil on ja enam-vähem hea jää. Aastate lõikes on väga erinev olnud ja kuna me teeme selle viigi jääl, siis see oleneb väga loodusest," ütles jääkeegli rajameister Peep Aedviir.

Iga-aastaseks traditsiooniks on, et jääkeeglivõistluse avab enne rahvaturniiri algust peetav Haapsalu linna ja Suurbritannia suursaatkonna omavaheline jääkeegliduell. Kui mullu näitas suursaatkond Haapsalule koha kätte, siis tänavu jäi peale linna võistkond.

"Eelmisel aastal me võitsime siin, aga ma arvan diplomaadina, et see ei olnud nii diplomaatiline, et võita linnapea meeskonna vastu. Jumal tänatud, et sellel aastal me kaotasime. Ma arvan, et see oli natukene rohkem diplomaatiline," lausus Suurbritannia suursaadik Eestis Ross Allen.

Õhtul kell seitse algas Haapsalu Kaluri klubihoones šoti pidu, mille juurde kuulusid nii muusika, rahvustoidud kui ka keili-tantsud.

Haapsalus on šoti kultuuri tutvustavat päeva peetud juba kümme aastat.