Järgmistel päevadel tõuseb õhutemperatuur plusspoolele

Ööl vastu pühapäeva on ilm sajuta, rahulik ja karge. Hommikuks saab aga üha mõjusamaks madalrõhuala, mis on kaugel Grööni merel, kuid laieneb üle kogu Põhja-Euroopa. Tuul kogub tasapisi kiirust, läänest saabub Eestisse soojem õhumass ning kraadid jõuavad päeva jooksul kõikjal plusspoolele.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega. On jäiteoht ja paiguti tekib udu. Tuul puhub lõunast ja edelast 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi.

Hommikul sajab Lääne-Eestis kohati lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Jäiteoht püsib ning paiguti on ka udu. Lõuna- ja edelatuul on mõõdukas. Kraadid jäävad Lääne-Eestis vahemikku 0 kuni +3, Ida-Eestis on külma 1 kuni 4 kraadi.

Päeval sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Edela- ja lõunatuul õhtuks tugevneb, puhudes rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Jäiteoht on eelkõige Ida-Eestis.

Esmaspäev toob plusskraadid nii öösse kui ka päeva, sooja tuleb päeval kuni neli kraadi, ilm on olulise sajuta, kuid tugevama tuulega. Öised ja päevased keskmised on teisipäeval ja kolmapäeval sarnased – öösel null kraadi, päeval üks-kaks plusskraadi. Ning kui teisipäeval sajab vihma ja lörtsi vaid paiguti, siis kolmapäeval tuleb vihma juba mitmel pool, sekka ka lörtsi. Neljapäev võib tuua ka lund.