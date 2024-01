Soomes algasid presidendivalimised

Soomes toimuvad pühapäeval presidendivalimised, kus populaarseimad kandidaadid on konservatiivne ekspeaminister Alexander Stubb ja endine välisminister Pekka Haavisto. Tõenäoliselt ei saa aga keegi üheksast kandidaadist vajalikku toetust ja veebruaris tuleb valimiste teine voor.

Viimaste avaliku arvamuse küsitluste järgi on valimiste eel kõige suurem toetus peaministripartei Kokoomuse esindajal Aleksander Stubbil, keda toetab Yle küsitluse järgi 27 protsenti valijatest.

Valijaühenduse esitatud Roheliste liikme Pekka Haavisto toetus on 23 protsenti, Põlissoomlaste Jussi Halla-Ahol 18 protsenti. Stubbi toetus on aga võrreldes eelmise küsitlusega langenud ja Halla-ahol alates sügisest hoogsalt tõusnud, nii et üllatused ei ole päris välistatud.

Isegi kui Halla-aho jõuab teise vooru, jääb Mäntyniemi residentsi uks temale ilmselt suletuks. Nimelt küsis väljaanne Maaseudun Tulevaisuus inimestelt ka seda, kelle poolt nad mingil juhul ei hääletaks ja 46 protsenti vastas, et ei saa mingil juhul Halla-ahole oma häält anda.

Palju on räägitud ka nii-öelda taktikalisest hääletamisest, millest oleks kasu eelkõige Pekka Haavistole. Teda toetatakse selle nimel, et vihatud kandidaat teise vooru ei pääseks. Kõige vähem vastuseisu tekitab praegune Soome Panga president Olli Rehn, aga teda toetab viimase küsitluse järgi 14 protsenti ja lootus teise vooru pääseda on imeväike.

Ligikaudu veerand valijatest ei ole siiski oma otsust teinud või pole tahtnud seda küsitlejatele öelda. Suure tõenäosusega pääseb teise vooru Alexander Stubb ja suure tõenäosusega võidaks ta teises voorus nii Haavistot kui Halla-ahot.

Kui Stubb siiski teise vooru ei peaks pääsema ning vastamisi lähevad Halla-aho ja Haavisto, on tulemust väga raske ennustada. Vastuseis Halla-ahole on küll suur, aga Soome sotsiaalmeedias levivad ka pildid Haavistost ja tema meessoost abikaasast ning üleskutsed Haavisto presidendikssaamine ära hoida.

Valimisjaoskonnad on lahti kella 20-ni ja siis selguvad eelvalimiste tulemused. Kõik hääled loodetakse kokku lugeda kella kümneks.