Soomes algavad presidendivalimised

Soomes toimuvad pühapäeval presidendivalimised, kus populaarseimad kandidaadid on konservatiivne ekspeaminister Alexander Stubb ja endine välisminister Pekka Haavisto.

Soome president Sauli Niinistö on lõpetamas oma teist kuueaastast ametiaega. Kuigi presidendi volitused on piiratud, on riigipea ühtlasi Soome relvajõudude ülemjuhataja ning aitab koostöös valitsusega kujundada välispoliitikat.

Üheksa kandidaadi seas on populaarseimad Alexander Stubb ja Pekka Haavisto, kes kandideerib sõltumatuna.

Presidendivalimiste eelhääletus lõppes teisipäeval. Justiitsministeeriumi andmetel osales Soomes 44 protsenti valijaskonnast.

Pühapäeval on valimisjaoskonnad avatud hommikul kella üheksast õhtul kella kaheksani.

Päev enne Soome presidendivalimisi juhtis arvamusküsitlustes endiselt Kokoomuse ehk Koonderakonna kandidaat Alexander Stubb 27 protsendiga. Talle järgnes sõltumatu kandidaat Pekka Haavisto 23 ning Põlissoomlaste Jussi Halla-aho 18 protsendiga.