ÜRO juht kutsub doonoreid UNRWA tegevuse järjepidevust tagama

ÜRO peasekretär Antonio Guterres palus, et ÜRO Palestiina põgenike abiagentuuri (UNRWA) rahastamise peatanud doonorriigid tagaksid siiski selle järjepidevuse, sest mõnede ameti töötajate väidetavalt vastikud teod ei tohiks tähendada tuhandete teiste humanitaartöötajate karistamist.

Ameerika Ühendriigid peatasid ÜRO peamise Palestiina põgenike abiagentuuri rahastamise pärast seda, kui 12 agentuuri töötajat said süüdistuse osalemises 7. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu. Doonorriigid, sealhulgas Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia, Austraalia ja Soome järgisid laupäeval USA eeskuju.

"Kuigi ma mõistan nende muret – olin ise nendest süüdistustest kohkunud – pöördun tungivalt valitsuste poole, kes on oma panustamise peatanud, et tagada vähemalt UNRWA tegevuse järjepidevus," ütles Guterres avalduses.

Samal ajal kui tüli UNRWA ümber süvenes, sundisid rasked lahingud Gaza sektoris inimesi põgenema lõuna suunas Egiptuse piiri poole.

UNRWA teatas reedel, et on Iisraeli täpsustamata süüdistuste järel vallandanud mitu oma töötajat.

Iisraeli välisminister Israel Katz kutsus UNRWA juhti Philippe Lazzarinit ametist lahkuma, öeldes enne seda, et see organ tuleb sõja järel asendada agentuuridega, mis on pühendunud tõelisele rahule ja arengule.

"Härra Lazzarini, palun astu tagasi," kirjutas Katz sotsiaalmeediaplatvormil X laupäeva hilisõhtul vastuseks UNRWA juhi postitusele, mis hoiatas, et rahastamiskärped viivad agentuuri tegevuse Gazas kokkuvarisemiseni.

Guterresi sõnul ei tohiks mõnede UNRWA töötajate väidetavad vastikud teod tähendada selle tuhandete teiste humanitaartöötajate karistamist.

Iisraeli ja UNRWA suhted halvenesid kiiresti pärast seda, kui UNRWA mõistis kolmapäeval hukka tankitule, mis väidetavalt tabas ümberasustatud inimeste varjupaika Gaza lõunaosa linnas Khan Yunises. Väidetavalt hukkus siis 13 ümberasustatud inimest.

Iisraeli sõjavägi lubas juhtunut uurida, kuid on samal ajal öelnud, et tegemist võis olla just Hamasi tegevuse tagajärjega.

Sõja keskmes on nüüd Hamasi Gaza juhi Yahya Sinwari kodulinn Khan Yunis, kus sai laupäeval surma arvukalt võitlejaid. Öösel toimusid seal tõsised kokkupõrked, sealhulgas tulistati Iisraeli tanke miinipildujaist, väitsid relvarühmitused Hamas ja Islamidžihaad.

Gaza terviseministeerium, mille tegevust juhib terroristlik Hamas, teatas, et öösel hukkus Khan Yunises vähemalt 129 inimest.