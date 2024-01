Nädal algab tuuliselt

Esmaspäev on suurema sajuta ja soe, aga väga tuuline.

Esmaspäeva öö on Eestis pilves selgimistega ning olulise sajuta. Edela- ja lõunatuul tugevneb, puhudes 5 kuni 11, iiliti 15, saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni +3 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Tuul puhub lõunast ja edelast 5 kuni 11, iiliti 15, saartel ja rannikul 9 kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 0 ja +3 kraadi vahele.

Päeval on pilvisus muutlik ning alles hilisõhtul on Põhja-Eestis kohatist vihmasadu oodata. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, puhanguti 17, saartel ja rannikul 9 kuni 15, puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel läänekaarde. Õhusooja on oodata 1 kuni 4 kraadi.

Teisipäevaks on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati sajab vihma ja lörtsi, sekka ka jäävihma ning on jäiteoht. Kolmapäeval tõmbub taevas pilve ning sadu tuleb alla vihma ja lörtsina. Neljapäevast pilvisus küll veidi hõreneb, kuid sajused on päevad sellegipoolest. Õhutemperatuur kõigub neil päevil ööpäev läbi mõne miinus- ja plusskraadi vahel.