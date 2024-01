Oluline esmaspäeval 29. jaanuaril kell 5.40:

- Saksa tehnoloogiafirma annab Ukrainale sada Trinity drooni;

- ISW: Venemaa jätkab Kupjanski suunal Ukraina positsioonide ründamist;

- Zelenski sõnul peab Euroopa olema Ukraina toetamisel tugevam.

Saksa tehnoloogiafirma annab Ukrainale sada Trinity drooni

Kõnealuste mehitamata õhusõidukite tarnimisest teatati eelmise aasta septembris toimunud Stern Stewarti instituudi tippkohtumisel.

Saksa tehnoloogiafirma Quantum-Systems , mis on eriti intensiivselt seotud Ukraina kaitsekampaaniaga, annetab need droonid. Quantum-Systems tarnib Saksamaa valitsuse nimel Ukrainale ühtlasi sadu droone Vector.

Ukraina droonioperaatorid on juba saanud väljaõppe nende juhtimiseks ja esimene partii peaks Ukrainasse jõudma sel kuul.

ISW: Venemaa jätkab Kupjanski suunal Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka, Bahmuti ja Kupjanski suunal.

Vene ja Ukraina allikad väitsid, et Venemaa jätkab Kupjanski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist ning Sõnkivka ja Petropavlivka lähedal käivad lahingud.

Vene allikad väitsid, et Vene väed liikusid 28. jaanuaril Svatove piirkonnas edasi. Ukraina sõjaväeallikad pole aga neid väiteid veel kinnitanud. Vene väed jätkavad ka Kreminna ümbruses Ukraina positsioonide ründamist. Seda kinnitavad ka 28. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed liiguvad edasi Lõmani suunas ja vallutasid mitu Ukraina kaitsepositsiooni.

Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et lahingud käivad Spirne, Bohdanivka ja Ivanivske lähedal. Ägedad lahingud käivad endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal. Vene blogijad väitsid, et Vene väed liikusid Bohdanivka suunal edasi. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Avdijivka rindel suuri muutusi polnud, aga Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist. 28. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Stepove suunal. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et lahingud käivad veel Siverne, Pervomaiske ja Nevelske lähedal. Venemaa jätkab ka Avdijivka lõunapoolses äärelinnas asuva restorani ründamist. Vene allikad väitsid, et Vene väed suutsid restorani täielikult vallutada. Ukraina allikad teatasid hiljem, et riigi väed suutsid restorani tagasi vallutada.

Zelenski sõnul peab Euroopa olema Ukraina toetamisel tugevam

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et USA sõjalise abi vähendamine Ukrainale saadaks väga halva signaali.

"USA passiivne suhtumine või toetuse vähenemine saadaks väga halva signaali," sõnas Zelenski Saksa ringhäälingule ARD.

"See poleks kellelegi mingitmoodi hea," tõdes Ukraina president.

USA abi takerdumine on seotud USA sisepoliitikaga ehk täpsemalt riigi piiriküsimustega seotud otsustega.

Zelenski pöördus pühapäeval ühtlasi usutluses Saksamaa võimude poole ja märkis, et riik võiks kasutada oma majanduslikku kaalu, et Euroopa Liidu riigid annaksid Ukrainale rohkem toetust võitluses Venemaa sissetungi vastu.

"Saksamaa tugev toetus võib tugevdada Euroopa Liidu toetust tervikuna," märkis Ukraina president, kui temalt küsiti, kas Saksamaal võib olla oluline roll Ukraina toetamisel, kui USA toetus peaks raugema.

Saksa kantsler Olaf Scholz kannustas ka ise eelmisel nädalal Euroopa riike suurendama relvaabi Ukrainale, sest seni suurim panustaja USA võib ära langeda.

"Euroopa peab oma riiki kaitsvat Ukrainat rohkem toetama," ütles Scholz nädalakirjale Die Zeit.

"Toetused, mis Euroopa riigid on 2024. aastaks lubanud, et ole piisavad," lisas ta ja kutsus arutama, kuidas saaks iga riik suurendada oluliselt toetust Kiievile.

Kantsler lisas, et teda üsnagi ärritab, et Saksamaad süüdistatakse pidevalt ebapiisavas Ukraina toetamises, kuigi see teeb juba praegu palju rohkem kui kõik teised ühenduse riigid.