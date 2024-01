Hongkongi kohus andis Evergrandele likvideerimiskorralduse

"Arvestades ettevõtte ilmset edusammude puudumist elujõulise ümberkorraldamisettepaneku esitamisel leian, et on asjakohane langetada äriühingu suhtes likvideerimiskorraldus ja ma teen nii, "ütles kohtunik Linda Chan.

Ühtlasi peatati koheselt Evergrande Property Services Group Limited aktsiatega kauplemine Hongkongi börsil.

"Kauplemine ettevõtte Evergrande Property Services Group Limited aktsiatega on peatatud täna kell 10.19," teatas börs. Samuti peatati kauplemine kinnisvarahiiu tütarettevõttega, mis tegeleb elektriautodega.

Evergrande langusspiraal mõjutab jätkuvalt kogu riigi kinnisvarasektorit ning majandust.

Eelmise aasta oktoobris möönis Evergrande, et selle asutaja ja juht Xu Jiayin on kriminaaluurimise all. Enne seda levisid kuuldused, et politsei on Xu kinni pidanud.