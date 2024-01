Kompartei peatas Hiina börsil lühikeseks müügi

Lühikeseks müügi peatamisest teatas Hiina väärtpaberite reguleerimise amet. Piirangud jõustuvad juba esmaspäeval.

Lühikeseks müük on finantsinstrumendi müük ilma seda ise omamata ja see annab võimaluse spekuleerida finantsturul hinnalangusega. Kui aktsia langeb, siis investorid teenivad juurde raha.

Hiina reguleerivad asutused väitsid, et esmaspäeval jõustuvate piirangute eesmärgiks on "õiglasema turukorralduse loomine". Võimud üritavad praegu Hiina aktsiaturgu turgutada, kuid see pole veel õnnestunud.

Hiina peamine börsiindeks CSI 300 langes eelmisel nädalal viimase viie aasta madalaimale tasemele. Hongkongi peamine börsiindeks on viimase viie aasta jooksul langenud ligi 44 protsenti.

Viimaste sammudega proovib Peking taas peatada riigi aktsiaturu langust. Juba eelmisel nädalal teatas peaminister Li Qiang, et palus välja töötada jõulisemad meetmed, mis kergitaksid börsifirmade investeerimisväärtust. CSI 300 kerkis siis kolm päeva jutti, kuid nädala lõpuks hakkasid aktsiad taas langema, vahendas The Telegraph.

Aktsiate langus tuleneb sellest, et investorid muretsevad üha rohkem Hiina majanduse väljavaadete pärast. Hiinas süveneb kinnisvarakriis, tööstus aga näitab jahtumise märke. Tootmise hind on kerkinud ja odavat tööjõudu rakendav tööstus liigub tasapisi mujale.