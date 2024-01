Repsi kaitse loobus suurest hulgast tunnistajatest

Omastamise ja kelmuse süüdistusega kohtu all oleva endise haridusministri Mailis Repsi kaitsemeeskond loobus 29 tunnistajast. Repsi kaitsja advokaat Paul Kerese sõnul kiirendab see oluliselt protsessi ning kohtuotsus võib tulla sügisel.

Kerese sõnul on tunnistajatest loobumise põhjus see, et tunnistajatel on asjad meelest ära läinud. "Väga suur osa tunnistajatest kirjeldasid ainult üksikuid detaile suuremast pildist ja neil on lihtsalt asjad meelest ära läinud," sõnas Keres ERR-ile.

Varem oli plaanis üle kuulata veel 30 tunnistajat. Pärast 29 tunnistajast loobumist jääb neist alles ainult üks, kelle ülekuulamise peale kulub eeldatavasti kaks istungipäeva. Keres taotleb tunnistajana Mailis Repsi lapse ülekuulamist.

Advokaadi sõnul võib kohtuotsus tulla sügisel.

"See sõltub väga palju ka kohtust ja prokuratuurist, aga teoreetiliselt võiks näha, et sügisel on võimalik," sõnas Keres.

Repsile on esitatud kriminaalsüüdistus, mis koosneb seitsmest erinevast osateost, neist kolm on seotud omastamise ja ülejäänud kelmusega. Lisaks on haridus- ja teadusministeerium esitanud Repsi vastu tsiviilhagi summas ligi 120 000 eurot, millest 70 000 eurot moodustavad kulud lapsehoiuteenusele. Sellele summale lisanduvad menetluskulud ja võimalik sunniraha.

Reps oli varem saanud kriminaalsüüdistuses prokuratuuriga kokkuleppele, et kriminaalasi oportuniteediga lõpetada, kuid haridusministeerium ei nõustunud tsiviilhagi kokkuleppega lõpetama. Prokurör nõudis kohtuasja lõpetamiseks Repsilt ka kokkulepet või lahendit ministeeriumiga.