Vilniuse koolid hakkavad õpetama vene keele asemel hispaania keelt

Leedu pealinna abilinnapea Arunas Šilerise sõnul soovib omavalitsus parandada koolilaste valikuvõimalusi Euroopa Liidu keelte õppimisel.

Tulevikus saavad kuuenda klassi õpilased valida prantsuse, saksa ja hispaania keele vahel. Kui saksa ja prantsuse keele õpe on varemgi olnud Vilniuses levinud, siis hispaania keelt õpib linna põhikoolides hetkeseisuga ainult 22 last.

Šileris selgitas, et omavalitsus peab läbirääkimisi pealinnas tegutsevate välisriikide saatkondadega, et leppida kokku võimalikus õpetajavahetuses, et tagada nende keelte õpetajate olemasolu.

Vene keel on jätkuvalt kõige populaarsem teine võõrkeel Leedu koolides ning seda valib üle 60 protsendi õpilastest, kirjutab Leedu rahvusringhääling LRT.

Siiski hakkas huvi vene keele õppimise vastu langema pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Aina rohkem õpilasi õpib prantsuse või saksa keelt teise võõrkeelena.

Vilniuse linnavõimud leiavad, et hispaania keelel on suur potentsiaal. Abilinnapea sõnul kavatseb viis munitsipaalkooli hispaania keelt varsti õpetama hakata. Omavalitsus on juba plaaniga seonduvate kulude katteks rahastuse eraldanud, kuigi Šileris ei täpsustanud konkreetset summat.

Leedu haridus-, teadus- ja spordiminister Gintautas Jakštas ütles hiljuti, et aina vähem lapsi soovib õppida vene keelt teise võõrkeelena ning 10 aasta pärast pakub ainult käputäis koole veel vene keele õpet.

"Ütleksin, et vene keel pole [tulevikus] prantsuse või saksa keelega võrdväärne. Eeldan, et kui praegused trendid jätkuvad, siis võimalusi vene keele kasuks valiku tegemiseks jääb väga vähe ning ainult väike arv õpilasi saab õppida vene keelt mõnedes koolides," ütles minister uudisteportaalile bernardinai.lt eelmisel nädalal.

Leedu lapsed alustavad inglise keele õppimist esimese võõrkeelena teises klassis ning teine võõrkeel tuleb valida kuuendas klassis.