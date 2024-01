Reformierakond asus uuendama pea 20 aasta vanust programmi

Viimane Reformierakonna programm võeti vastu 2005. aasta üldkogul.

"20 aastat on väga pikk aeg. Nii nagu inimeselgi. Kui inimene näiteks on ühe-aastane ja kui ta on 20-aastane, siis on ju väga suur vahe. Ja sellepärast me programmi ka uuendame," ütles ERR-ile Reformierakonna programmi uuendamise toimkonna juht Õnne Pillak.

"Nii mõnigi asi, mis seal programmis on, on tehtud. Näiteks kui meil eesmärgiks oli Euroopa Liiduga, liitumine NATO-ga liitumine, eurole üleminek, siis need asjad on tehtud ja sellisel kujul neid täna meil enam programmis eesmärgina vaja ei ole ja vaatame üldse veelkord siin otsa, et mis nüüd siis järgmise kümne-viieteist

aasta väljakutsed on, kuhu me tahame liikuda," lisas ta.

Eestist sai Euroopa Liidu liige aastal 2004 ja NATO liige samuti aastal 2004.

Pillak märkis, et selle aasta 13. novembril saab Reformierakond 30 aastaseks ning sünnipäevaks ongi plaanis uus programm valmis saada.

Programmi uuendamise toimkonda kuuluvad veel Rein Lang, Yoko Alender, Andres Sutt, Marko Mihkelson, Mati Raidma, Hanah Lahe, Indrek Paljak, Maris Lauri, Andrus Umboja ja Urmas Klaas jt.



"Me vaatame kõik peatükid üle. Meil on erakonnal väga pikk ajalugu, meil on põhiväärtused, mille eest me oleme alati seisnud ja nende suurt muutmist meil kindlasti ei tule - isikuvabadused, ettevõtlusvabadus, korras majandus, julgeolek. Aga vaatame ka poliitika peatükid üle, et need oleks kaasajastatud ja tulevikku vaatavad," lausus Pillak.

Pillaku sõnul saab uues programmis kindlasti suuremat tähelepanu keskkonna- ja kliimapoliitika temaatika.

Maris Lauri: peame näitama, et me ei ole oma väärtustest taganenud

Reformierakonna juhatuse liige Maris Lauri ütles ERR-ile, et programmi uuendamist arutati ka möödunud nädala reedel Reformierakonna strateegiapäeval. "Küsimus oli, kas see vajab kardinaalset muutmist ja üldine arusaam oli, et seal põhiväärtustes ei ole vaja suurt midagi muuta," sõnas Lauri.

Lauri ütles, et programmi uuendajate seas on esil küsimus ka sellest, kas Eestis peaks olema õhem või paksem riik ning see on sundinud Reformierakonda ka aeg-ajalt teatud kompromissidele.

ERR küsis, miks on ettevõtjad teinud Reformierakonnale viimasel ajal etteheiteid liigse sekkumise kohta ja öelnud, et Reformierakond on kaugenenud oma algsetest põhimõtetest, mis toetasid just ettevõtlust.

"Tõdemus on see, et suurem osa riigikogus esindatud erakondadest soovib enamat riiki, suuremat ümberjagamist, maksude tõstmist, keelamist-käskimist. Eks see on ka selline asi, mis tekitab frustratsiooni, kus koalitsioonis pead sa leidma selle kompromissi ja see aeg-ajalt tähendab järele andmist mingites küsimustes oma koalitsioonipartneritele," rääkis Lauri.

Lauri sõnul oli strateegiapäeval ka vastav arutelu Reformierakonna väärtuste üle.

"Küsimus oli selles, kuidas selgemalt esile tuua ja näidata seda, et me tegelikult ei ole oma väärtustest taganenud, isegi kui see mulje niimoodi jääb. Ja mis on valesti läinud ja kus peaks ennast tugevamalt näitama. Tuleb anda ettevõtjatele suuremat vabadust, tõmmata kokku riiklikku bürokraatiat, reguleerimist," sõnas ta.