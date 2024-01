Interneti väljalülitamine Venemaal võib olla seotud Lukašenko ja Putini kohtumisega

Eelmise nädala lõpus andsid Vene võimud teada, et 26. kuni 30. jaanuarini ei tööta mobiilne internet öösel Leningradi, Pihkva ja Novgorodi oblastis. Ametnike väitel on interneti väljalülitamine seotud "raadiosageduste ümberkonfigureerimisega".

Ometi vahendab Vene võimudele lähedane väljaanne RBC viidates anonüümsele allikale, et korraldus interneti väljalülitamiseks anti "seoses nendes piirkondades toimuva tähtsate isikute visiidiga, keda saadab Venemaa Föderaalne Julgestusteenistus".

"Interneti väljalülitamine on vajalik puhta õhuruumi tagamiseks droonidele, sest just nende abil tagatakse öösel julgeolekut. Sidekatkestused ja interneti erakorraline väljalülitamine on lubatud neis piirkondades ka päevasel ajal, kui selleks antakse korraldus," ütles RBC-le asjaga kursis olev isik.

Väljaanne märgib, et 27. jaanuaril kohtusid Peterburis Venemaa president Vladimir Putin ja Valgevene valitseja Aleksandr Lukašenko. Lisaks toimus 29. jaanuaril Venemaa ja Valgevene liitriigi riiginõukogu ühisistung, millest samuti võtsid osa Lukašenko ja Putin.

Interneti väljalülitamisest Eestiga lähedal asuvas kolmes Vene oblastis anti esimest korda teada 25. jaanuaril. Iga päev kell 23.00 õhtul algavad piirangud kehtivad kuni kella 6.00 hommikul, vahendas Vene opositsiooniline väljaanne The Moscow Times.

Konkreetselt puudutavad piirangud LTE ehk 4G standardiga mobiilse interneti tööd, 3G mobiilne internet töötab, kuid, nagu Pihkva kuberner Mihhail Vedernikov tunnistas, on tegemist vananenud sidestandardiga, mida paljudes piirkondades lihtsalt pole.

Varem spekuleeriti, et interneti väljalülitamine võib olla seotud Vene võimude hirmuga uute Ukraina droonirünnakute pärast. 18. jaanuaril tabas Ukraina droon Peterburis asuva naftaterminali ja 21. jaanuaril tabasid Ukraina droonid ka Novateki gaasiterminali Ust-Luga sadamas.