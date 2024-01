Ukraina abi vetostamine võib Ungari EL-i rahastusest ilma jätta

Ungari peaminister Viktor Orbán vetostas detsembris EL-i 50 miljardi eurose abi Kiievile. Orbán on ainus EL-i riigijuht, kes on säilitanud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Kremliga lähedased suhted.

Jaanuaris väljendas Orbán valmisolekut lubada abisumma eraldamist nelja aasta jooksul tingimusel, et toetus on eraldatud EL-i eelarvest ja vaadatakse igal aastal üle.

Ajaleht The Financial Times kirjutas nädalavahetusel, et Budapest saatis laupäeval Brüsselile uue ettepaneku, milles täpsustati, et Ungari "on nüüd avatud EL-i eelarve kasutamisele Ukraina abipaketiks ning selle rahastamiseks ühisvõlaga, kui lisatakse klauslid, mis võimaldaksid Budapestil hiljem meelt muuta".

Financial Times lisas viitega EL-i ametnike koostatud dokumendile, et Brüssel on "visandanud strateegia Ungari majanduslike nõrkuste vastu, kui Budapest peaks keelduma tühistama vetot Ukraina abile".

Plaani kohaselt lubaks kõik teised EL-i riikide juhid külmutama kogu Ungarile mõeldud EL-i rahastuse, kui Orban ei nõustu heaks kiitma Ukraina abipaketti. Ettepanekut seletavas dokumendis tuuakse välja, et Ungaris on kõrge inflatsioon ning riigivõla teenindamise kulud on ühed kõrgemad EL-is.

Kaks anonüümseks jääda soovinud EL-i diplomaati ütlesid siiski Financial Timesile, et neil puudub kindlus, et kõik teised EL-i riikide valitsusjuhid selle plaaniga nõustuvad.

Samas avaldas plaani lekkimine mõju investorite kindlustundele Ungari suhtes. Ungari rahvusvaluuta forint langes 0,7 protsendi võrra euro suhtes kauplemispäeva alguses ning selle kurss halvenes veelgi päeva jooksul, jõudes 390 forindini euro eest. Samuti kasvas 0,09 protsendipunkti kümneaastaste Ungari riigivõlakirjade intressimäär, jõudes 6,35 protsendini. Tegemist on kõrgeima tasemega alates detsembrist, märgib Financial Times.

"Brüssel kasutab Ungari vastu väljapressimist nagu homset ei olekski, kuigi oleme esitanud kompromissi," kirjutas Orbáni poliitiline direktor Balazs Orbán Financial Timesi artiklit kommenteerides sotsiaalmeediaplatvormil X (varem Twitter).