EL-i nõukogu pikendas sanktsioone Venemaale

"Nõukogu pikendas täna piirangumeetmeid veel kuueks kuuks, pidades silmas Venemaa tegevust, mis õõnestab olukorda Ukrainas, kuni 31. juulini 2024," seisis Euroopa Liidu Nõukogu avaldatud kommünikees.

Dokumendis märgitakse, et need sanktsioonid, mis kehtestati esmakordselt 2014. aastal, "koosnevad praegu paljudest valdkondlikest meetmetest, sealhulgas on kaubandus-, rahandus-, tehnoloogia ja kahesuguse kasutusega kaupade tarnimise, tööstuse, transpordi ja luksuskaupade piirangud."

Need meetmed hõlmavad ka toornafta ja teatud naftasaaduste Venemaalt Euroopa Liitu importimise või meretranspordi keeldu, mitme Venemaa panga lahtiühendamist SWIFT-ist ning hulga meediakanalite ringhäälingu ja litsentside peatamist.

Lisaks öeldi kommünikees, et "rakendati erimeetmed EL-i suutlikkuse suurendamiseks võitluses sanktsioonidest kõrvalehoidmisega".

Samuti otsustas EL-i nõukogu esmaspäeval lisada EL-i üleilmse inimõiguste sanktsioonide alla kuuluvate isikute nimekirja Venemaa organisatsiooni Turvalise Interneti Liiga, "mis abistab Venemaa valitsust tsensuuri jõustamisel". Sanktsioonid kehtestati ka liiga esinaisele Jekaterina Mizulinale.

EL-i nõukogu otsusega laiendati üleilmset sanktsioonirežiimi inimõiguste rikkumise eest Moskva Basmannõi rajooni kohtu kohtunikule Valentina Levašovale, Moskva linnakohtu kohtunikule Ljudmila Smolkinale ja Moskva Golovino ringkondadevahelisele prokurörile Oleg Alõpovile.

"Sanktsioonide all olevate isikute vara külmutatakse ning raha või majandusressursside andmine neile või otse või kaudselt nende kasuks on keelatud. Lisaks on loetletud isikutel keelatud EL- siseneda," selgitas Brüssel.