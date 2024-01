Valge Maja kinnitusel ei otsi USA sõda Iraaniga

Me ei otsi sõda Iraaniga," ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby pressikonverentsil ajakirjanikele.

"Ärge tehke siiski viga ja arvake, et rünnak jääb vastuseta. See oli olukorda pingestav ja see nõuab reageerimist," lisas Kirby.

Kirby oli juba enne seda öelnud telekanalile CNN, et USA vastab kolme Ameerika sõduri elu nõudnud droonirünnakule Jordaanias asjakohaselt.

"USA president Joe Biden vastab pühapäevasele rünnakule väga asjakohaselt. Kuid me ei taotle sõda Iraaniga. Me ei soovi Lähis-Idas laiemat konflikti," ütles Kirby usutluses telekanalile CNN.

Kirby ei soostunud spekuleerima, milliseid variante Biden kaalub ja millised sihtmärgid Iraani territooriumil võiksid kõne alla tulla.

Kirby sõnul soovib Washington teha selgeks, et Ühendriikide vastu suunatud rünnakud regioonis on vastuvõetamatud.

"Teame, et droonirünnaku korraldasid Iraani toetatavad Süürias ja Iraagis tegutsevad radikaalsed äärmusrühmitused," ütles pühapäeval Biden.

"Võtame kõik süüdlased meie valitud ajal ja viisil vastutusele," lubas USA president.

Ka Briti peaminister David Cameron süüdistas pühapäeval rünnakus Iraaniga seotud äärmusrühmitusi ja kutsus Teherani üles pingete leevendamisele regioonis.

Iraan eitas varem päeval USA ja Briti süüdistusi, mille kohaselt Teheran toetab äärmusrühmitusi, mis korraldasid kolm USA sõjaväelast tapnud droonirünnaku Jordaaniale, edastas Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA.

"Need väited on esitatud kindlate poliitiliste eesmärkidega regiooni tegelikkuse muutmiseks," edastas IRNA välisministeeriumi kõneisiku Nasser Kanaani sõnu.

Välisministeeriumi kõneisiku sõnul ähvardavad säärased avaldused rahu ja stabiilsust regioonis ja maailmas.

Seni ei ole keegi vastutust rünnaku eest võtnud.

Viimastel andmetel on president Biden on andnud juhised valmistada ette Iraanile jõuline vastus, teatas väljaanne Politico viidates riigiametnikele.

Biden soovib teadaolevalt siiski konflikti piirata ja vältida USA kaasamist järjekordsesse Lähis-Ida sõtta.

Väljaande allikate andmetel kaalub Pentagon võimalusi, mis võivad hõlmata Iraani isikkoosseisu ründamist Süürias või Iraagis või Iraani mereväe sihikule võtmist Pärsia lahes.

"Kui president on andnud loa, siis algab reageerimine tõenäoliselt järgmise paari päeva jooksul," hindas Politico.