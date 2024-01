Kremli poolt vangistatud Kara-Murza jäi kadunuks

Kara-Murza kadumisest teatas aktivist ja ajakirjanik Aleksandr Podrabinek. Kara-Murza kadumist kinnitas hiljem tema abikaasa Jevgenia Kara-Murza, vahendas The Guardian.

"Tema üleviimiseks pole alust. Asja teeb veelgi hirmutavamaks see, et minu abikaasa on samade inimeste käes, kes üritasid teda tappa kaks korda, aastatel 2015 ja 2017. Ma nõuan, et Venemaa valitsus annaks meile informatsiooni minu abikaasa asukoha kohta," rääkis Jevgenia Kara-Murza.

Venemaa karistussüsteemil kulub sageli nädalaid, et viia vangid üle riigi kaugel asuvatesse vanglatesse, kusjuures transiitvangi asukoht on sageli teadmata ja ta peatub erinevates vanglates. Hiljuti oli Aleksei Navalnõi ligi kolm nädalat kadunud

2022. aastal vahistatud Kara-Murza on nimetanud süüdistusi poliitilisteks ning võrrelnud enda kohtuprotsessi Stalini-aegsete näidisprotsessidega.

Kara-Murza oli opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi lähikondlane. Nemtsov lasti 2015. aastal Kremli lähedal maha. Ta on seotud ka president Vladimir Putinit arvustanud endise oligarhi Mihhail Hodorkovskiga.