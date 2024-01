Emori uuring: ministritest usaldavad inimesed kõige vähem Võrklaeva

Kantar Emori värskest poliitikute usaldamise uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest enim kaitseminister Hanno Pevkurit, kellele järgneb haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Vähim usaldust pälvib rahandusminister Mart Võrklaev.

Valitsuspoliitikute usaldusväärsuse pingereas esikohal olevat Pevkurit usaldab 31 protsenti Eesti elanikest ning teisel kohal olevalt Kristina Kallast 28 protsenti. Sealt edasi tulevad väga väikeste protsendipunktide vahedega peaminister Kaja Kallas ja terviseminister Riina Sikkut (mõlemad 22 protsenti), siseminister Lauri Läänemets (21 protsenti), justiitsminister Kalle Laanet ja välisminister Margus Tsahkna (mõlemad 20 protsenti) ning kultuuriminister Heidy Purga (19 protsenti).

Kliimaminister Kristen Michalit usaldab 17 protsenti Eesti elanikest, regionaalminister Madis Kallast 16 protsenti ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalot 14 protsenti. Kõige väiksem on inimeste usaldus majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (9 protsenti) ning rahandusminister Mart Võrklaeva (8 protsenti) suhtes.

"Usaldusväärsust mõjutab ühelt poolt poliitikut puudutavate meediakajastuse hulk ja teiselt poolt nende kajastuste iseloom: kas need on konfliktsed või mitte. Vähesemal määral sõltub usaldusväärsus ka ministri enda aktiivsusest ja sellest, kuivõrd tema valdkonnas on asju juhtumas," selgitas Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.

Kui vaadata Eesti poliitikas tegutsevaid inimesi laiemalt, on Eesti elanike seas kõrgeima usalduse (61 protsenti) neist pälvinud president Alar Karis.

Andmed põhinevad Kantar Emori üle-eestilise esindusliku valimiga uuringutel, mis viidi läbi veebi teel ajavahemikus 7.-12. detsember ning 17.-24. jaanuar. Neis küsitleti Eesti elanikke vanuses 16+ ning vastajaid oli kahe uuringu peale kokku 2313. Andmed on esitatud kahe kuu keskmisena.

Vastajatele anti ette poliitikute nimekiri ja neil paluti hinnata, keda nad sealt usaldavad. Tegemist on Kantar Emori algatusel tehtava korduvuuringuga.