Võrklaev: haridusminister saanuks juba eelmisel nädalal õpetajatele raha leida

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) kordas taas, et õpetajate palgatõusuks lisaraha 10,8 miljonit oleks leitav haridus- ja teadusministeeriumi ülekantavate vahendite arvelt. Võrklaev märkis, et haridusminister saanuks selle raha leida juba eelmisel nädalal.

"Kuna haridus- ja teadusministeeriumis on need ülekantavate vahendite summad nii suured, siis iseenesest oleks võinud juba eelmisel nädalal tegelikult selle vajaliku raha ju õpetajatele suunata," ütles Võrklaev ERR-ile.

"Palusin ka rahandusministeeriumi ametnikud appi, eile hommikul nad kohtusid ja meie näeme, et need nii-öelda kasutamata vahendid on seal aastaga kasvanud 47 miljonilt 93 miljonile," lisas ta.

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) on öelnud, et Võrklaeva nimetatud nn ülekantavad vahendid on tänavu suunatud teaduse baasrahastusse ja grantideks ning selle kasutamine tähendaks teaduselt raha äravõtmist.

Kristina Kallas teatas teisipäeval, et sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 ministrid soovivad enda juhitavatest ministeeriumitest kärbete arvelt võtta kokku 5,7 miljonit eurot, et tõsta õpetajate alampalka 17 euro võrra kuus. Kallase hinnangul võiks see streigi ära lõpetada.

Võrklaeva sõnul ütles ta esmaspäeva õhtul Kristina Kallasele, et ametnikud näevad jätkuvalt, et see raha võib haridus- ja teadusministeeriumis olemas olla.

"Kristina Kallas lubas oma inimestega rääkida, sinna sisse vaadata. Ja mul on hea meel, et ta siis sealt selle raha ilmselt ka leidis," ütles Võrklaev.

Võrklaev ütles, et Kristina Kallas pole tutvustanud neid plaane, kust see 5,7 miljonit täpselt plaanis võtta on.

"Eile õhtul ta ütles, et seda raha ei ole ja mina pakkusin jätkuvalt, et seda on haridus- ja teadusministeeriumist võtta. Hommikuks on selgunud, et ju siis ongi,

aga ilmselt soovitakse, et ka teised ministeeriumid justkui panustavad sinna.

Eks me nüüd kuuleme, mis kokkuleppe seal taga on," rääkis Võrklaev.