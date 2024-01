"Impulss" tegi ringkäigu kohe uksed sulgevas Kopli päästekomandos

ETV saate "Impulss" meeskond käis seekord Tallinnas Kopli päästekomandos, kust rohkem kui saja aasta jooksul on sõidetud tuhandetele väljakutsetele, olgu põhjuseks siis hädas meremehed, Kopli liinide põlengud või autoõnnetused. Nüüd loetakse aga päevi, mil see ajalooline päästekomando vastab oma viimasele väljakutsele.

Päästeametil on Eestis 72 päästekomandot ja väljakutsetele sõidetakse peaaegu 30 000 korda aastas. Tallinnas asub praegu kuus komandot, üks neist vaid kümme aastat tagasi renoveeritud Kopli.

Tallinnas Kopli poolsaarel asuv päästekomando on üks vanemaid Eestis. Kopli komando sulgemisest hakati kuluaarides rääkima juba rohkem kui aasta tagasi. Täpsemalt on see otsus osa suuremast, juba 2021. aastal vastu võetud sisejulgeoleku kärpeplaanist, millega tuli eelarvest koomale tõmmata ligi 800 000 eurot.

Uudis komando sulgemisest võeti kogukonnas raskelt vastu, sest Ukraina sõja taustal oodati, et siseturvalisusele antakse pigem raha juurde, mitte ei kärbita. Peeti meeleavaldusi ja korjati allkirju ning kohalik omavalitsus ehk Tallinna linn avaldas ka soovi ise komandot ülal pidama hakata, aga pingutused ei kandnud vilja. Sulgemise lõplik otsus tuli oktoobris ja tabas valusalt ka 21 meeskonnaliiget, nende hulgas alles koolipingist tulnud Henri Lukas Grossi.

"Et mis saab edasi? Kuhu meeskonnast enamik liigub edasi? Mis nüüd edasi saab, kas on kõigile analoogset kohta pakkuda või kuidas, kas üldse? Sellised küsimused ikka käisid läbi," meenutas ta.

Põhiküsimus ja hirm kogukonnas on aga see, et komando sulgemisega võib piirkond kiire ja hädavajaliku abita jääda. Ka päästeamet tõdes, et kärbe annab küll ligi 800 000 eurot kokkuhoidu, aga võib kahandada piirkonna päästevõimekust, kui peaks tulema üheaegselt mitu väljakutset.

Oluline osa Kopli komando tööst on seotud ka merepäästega, mis kannatab kriitikute sõnul komando sulgemise järel enim. Näiteks osalesid Kopli komando mehed eelmisel suvel Noblessneris põlenud luksusjahi kustutus- ja päästetöödes.

Vaata juuresolevast videost, kuidas suhtuvad komando sulgemisse selle töötajad.