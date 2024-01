Telegraph: BBC ei palka mitmekesisuse suhtes ükskõikseid kandidaate

Briti rahvusringhäälingu BBC värbamisjuhised keelavad palgata kandidaate, kes on ükskõiksed mitmekesisuse ja kaasamise suhtes, kirjutab The Telegraph.

Briti väljaanne The Telegraph viitab enda valduses olevale dokumendile, mis näitab, et BBC ühes suures osakonnas kasutatavad värbamisjuhised keelavad palgata kandidaate, kes ei sobi organisatsiooni. Kõnealuse osakonna puhul pole tegemist BBC toimetusega.

Dokumendi järgi on sobimatud kandidaadid muuhulgas need, kes naeruvääristavad või on ükskõiksed mitmekesisuse ja kaasamise ning sellega seonduvate teemade suhtes.

Ühtlasi ei soovitata palgata kandidaate, kes ei näita üles huvi mitmekesisusese ja kaasamise temaatika kohta juurdeõppimise vastu või kes pole juba vastavaid teemasid formaalselt õppinud.

"Selgitage, mida mitmekesisus ja kaasamine teile tähendab ning, kui teid võetakse tööle, siis missuguseid võimalusi oma rolli juures teie näete mitmekesisuse ja kaasamise edendamiseks, tähistamiseks või julgustamiseks?" sätestab dokument kandidaatidele esitatavate küsimuste seas.

Kriitikud on väitnud, et mõned organisatsioonid edendavad mitmekesisuse ja kaasamise sildi all vastuolulisi ideid.

Varem jaanuaris avalikustas The Telegraph, et Briti valitsus soovib piirata ametnike võimalusi "kasutada oma tööd poliitilise aktivismi mootorina".

Üks anonüümseks jääda soovinud BBC töötaja ütles The Telegraphile, et BBC pole tolerantne paik konservatiivsete väärtustega töötajate suhtes.

"Juhtkond räägib mitmekesisusest ilma, et ise toetaks ideede mitmekesisust. Palgates [töötajaid] lähtudes pühendumusest mitmekesisuse ja kaasamise ideoloogiale välistatakse enamik konservatiivsetest inimestest ning suur osa elanikkonnast," ütles ta, lisades, et selline lähenemine on vastuolus BBC erapooletuse poliitikaga.

Endine BBC ajakirjanik Robin Aitken läks oma kriitikas veel kaugemale, väites, et BBC ei palka töötajaid oskuste põhjal, vaid lähtudes nende poliitilistest seisukohtadest mitmekesisuse suhtes.

BBC ütles varasemas pressiteates, et on asendanud vanad värbamisjuhised eelmise aasta jaanuaris uue raamistikuga, milles hinnatakse kandidaatide vastavust BBC väärtustele ja käitumisele. Samas kasutatakse vanu juhiseid veel mõnda aega üleminekuperioodi jooksul.

Telegraphi kätte sattunud juhistes kirjeldatakse, et kandidaat on sobiv, kui ta mõistab, et "mitmekesisus pole alati silmnähtav". Samuti peab kandidaat olema teadlik oma keelekasutusest ja käitumisest ning harima ennast ja jagama õpitut teistega.

Kandidaatidele antakse 10 minutit vastamaks mitmekesisuse ja kaasamisega seotud küsimustele.

BBC ei soovinud Telegraphi artiklit kommenteerida.