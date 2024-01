Itaalia põllumeeste protest laieneb

Viimastel nädalatel on traktoritega teid tõkestavate põllumeeste meeleavaldused aset leidnud üle riigi Sitsiiliast Trentoni, kuid ei ole jõudnud Prantsusmaa, Saksamaa ja Belgiaga võrreldavale tasemele.

Meeleavaldajatele teevad viha Euroopa Liidu regulatsioonid, inflatsiooni mõju ja toodetele kehtestatud maksud.

"Euroopa kehtestab meile mõttetuid reegleid. Me ei suuda enam elatist teenida..., me tahame teenida rohkem raha ja et meie tooteid hinnataks nende tegeliku väärtuse põhjal," ütles Milano lähedal Melegnanos meeleavalduse korraldajate hulka kuuluv Luisito Naldi.

"Me oleme väsinud," ütles ta ja väitis, et olukord on nii raske, et mõned Lõuna-Itaalia põllumehed on endalt elu võtnud.

Naldi sõnul nõutakse kohtumist peaminister Giorgia Meloni valitsusega.

"Me protestime samadel põhjustel, mille pärast avaldatakse meelt Prantsusmaal, Saksamaal, Poolas ja Rumeenias," ütles ta. "Demonstratsioonid jätkuvad, kuni nad meid Rooma kutsuvad."