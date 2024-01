Imran Khan mõisteti veel 10 aastaks vangi vahetult enne valimisi

Khan on viibinud vanglast alates augustist ning kohus on varem juba keelanud tal valimistel kandideerida. Teisipäeval langetatud kohtuotsuse järgi rikkus Khan riigisaladusi reguleerivat seadust avalikustades diplomaatilise kirjavahetuse sisu 2022. aastal.

Khani erakond Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) teatas, et ekspeaminister eitab süüdistusi ning ta kavatseb vaidlustada kohtuotsust kõrgemas kohtuastmes, vahendab Financial Times.

Süüdistused on seotud juhtumiga, kui Khan lehvitas meeleavaldusel diplomaatilist kirjavahetust, mis tema sõnul näitas, et Pakistani sõjavägi, opositsioonierakonnad ja USA leppisid kokku ta ametist tagandamises.

USA ja Pakistani praegused võimud eitavad neid süüdistusi. 2022. aasta aprillis avaldas Pakistani parlament umbusaldust Khani suhtes ning mõne aja pärast esitati tema vastu süüdistused korruptsioonis. Hiljem mõisteti Khan kolmeks aastaks vangi. Vaatamata sellele jääb Khan küsitluste kohaselt riigi populaarseimaks poliitikuks.

Analüütikute sõnul on viimane kohtuotsus seotud Pakistani mõjuka sõjaväe sooviga tagada, et Khan ja PTI ei suudaks valmistada teistele erakondadele tõsist konkurentsi järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.

Lisaks Khanile mõisteti riigisaladuste seaduse rikkumises ka Khani valitsuses välisministri ametit pidanud Shah Mahmood Qureshi.

Tuhanded Khani toetajad on samuti vahistatud, paljud tähtsad PTI liikmed on lahkunud erakonnast ja püüavad kandideerida sõltumatute kandidaatidena ning erakonnal ei õnnestu enamasti saada ametlikku luba kampaaniaürituste korraldamiseks.

Analüütikud ütlevad, et erakonna range kohtlemine võimude poolt on Khani ja sõjaväe suhete halvenemise tagajärg. Khan on korduvalt kritiseerinud sõjaväge pärast ametist tagandamist, kuigi varem sõltus tema poliitiline karjäär just sõjaväe toetusest.

Pakistani parlamendivalimistel ennustatakse võitu Khani suurimale vastasele Nawz Sharifile, kes on varem pidanud kolm korda Pakistani peaministri ametit.

Sharif ise oli sunnitud lahkuma peaministri ametist Pakistani ülemkohtu otsuse järel 2017. aastal, samuti mõisteti ta süüdi korruptsioonis. Poliitik naasis kodumaale eksiilist alles oktoobris.

Pakistani ülemkohus võimaldas Sharifil võtta osa järgmisel nädalal peetavatest valimistest, kaotades eluaegse kandideerimiskeelu süüdi mõistetud kurjategijatele. Analüütikud peavad seda otsust osaks Sharifi kokkuleppest sõjaväega.