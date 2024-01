Kolmapäeval on oodata kuni neli soojakraadi

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilvine, Ida-Eestis üksikute selgimistega. Saartelt algav vihmasadu laieneb hommikuks üle maa ning mandril tuleb vihma sekka ka lörtsi ja jäävihma. Esineb nii udu kui jäidet. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, saartel ja rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilves ja vihmane ilm, Ida-Eestis tuleb paiguti sekka ka jäävihma ja lörtsi. On udu ja jäidet. Tuul puhub lõunast ja edelast 3 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on oodata kuni kolm kraadi.

Päeval on taevas pilves ning sajab vihma, ennelõunal Ida-Eestis sekka ka lörtsi ja jäävihma. Mitmel pool on ikka udu ja jäidet. Õhtul lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb ja pilved hõrenevad. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus muutlik, mitmel pool tuleb vihma ja lörtsi, õhtul pigem lund. Kui reede hommikupoolikul on taevas valdavalt selge, siis pärastlõunast pilvisus tiheneb ning hakkab lund ja lörtsi sadama. Nädalavahetus tuleb aga vähese pilvisusega ning vaid paiguti võib lörtsi ja vihma tulla. Õhutemperatuur püsib järgnevail päevil valdavalt plusspoolel. Vaid reede ja öö vastu laupäeva tulevad veidi jahedamad ehk keskmine temperatuur langeb mõni kraad miinusesse.