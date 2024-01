Uus Prantsuse peaminister lubab langetada makse ja vähendada bürokraatiat

Attal ja Prantsuse president Emmanuel Macron seisavad silmitsi ulatuslike põllumeeste meeleavaldustega. Analüütikud arvavad, et Macroni ja Attali viimased väljaütlemised ja otsused on seotud sooviga võita tagasi parempoolsetele erakondadele kaotatud valijad, kirjutab Politico.

Peaminister teatas oma esimeses kõnes Prantsuse parlamendi alamkoja ees, et ta soovib vähendada regulatsioonide koormat väikeettevõtjatele ning vähendada tööjõumakse, mis peaks innustama tööandjaid tõstma töötajate palku.

Ühtlasi kordas Attal Macroni hiljutist lubadust langetada makse keskmiste sissetulekute teenijatele. Peaministri sõnul väheneb prantslaste maksukoorem kahe miljardi euro võrra.

"Meie põllumehed kehastavad meie alusväärtusi," ütles Attal, kiites põllumeeste tööeetikat ning ettevõtlusvabadust. Põllumehed blokeerisid viimastel nädalatel mitu Prantsuse maanteed.

Prantsusmaa ajaloos noorim peaminister Attal loetles oma valitsuse neli prioriteeti, milleks on tööturg, avalikud teenused, ühiskonnas ja koolides autoriteedi taastamine ning keskkonnakaitse.

"Need, kes töötavad, peavad teenima alati rohkem, kui need, kes ei tööta," ütles Attal, avalikustades muudatust, mille järgi peavad sotsiaaltoetuste saajad edaspidi töötama või olema kaasatud tööks ettevalmistavate tegevustesse vähemalt 15 tundi nädalas.

"Tõhusam ja vähem kulukam sotsiaalne mudel pole räpane sõna, see on kohustus," ütles Attal, lisades, et Prantsusmaa peab muutma oma sotsiaalkaitsesüsteemi, et see ei toetaks enam mittetöötamist.

Peaminister lubas taastada autoriteeti ühiskonnas ning loetles mitu ideed, mille abil ta seda saavutada soovib. Attali ettepanekute hulgas on noorte seaduserikkujate vanematele ühiskondlikult kasuliku töö määramine ning uute karistuste kehtestamine alla 16-aastastele noorukitele.

Attal on viimaste küsitluste järgi kõige populaarsem Prantsuse poliitik. Ometi ootab teda juba lähiajal umbusaldushääletus. Vastava avalduse esitasid vasakpoolsed opositsioonierakonnad, mis heidavad peaministrile ette valitsuse koosseisu ja programmi parlamendile hääletamiseks esitamata jätmist. Kaks viimast Prantsuse valitsust ei teinud seda, rikkudes traditsiooni, sest Macroni toetavatel erakondadel puudub parlamendis enamus.