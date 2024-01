Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski suunal.

ISW: Ukrainlased vallutasid Horlivka positsioonid tagasi

Ukraina üksused vallutasid hiljuti tagasi Donetski oblastis Horlivkast loodes kaotatud positsioonid, selgub Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) ülevaatest.

Kiiev: Vene väed ründasid öösel 20 drooni ja kolme raketiga

Kiiev teatas kolmapäeval, et Vene väed ründasid Ukrainat öösel 20 drooni ja kolme raketiga ning õhutõrjesüsteemid tegid kahjutuks üle tosina mehitamata õhusõiduki.

Avalduse kohaselt tegid õhutõrjesüsteemid enamiku droonidest riigi lõuna- ja idaosa kohal kahjutuks. Rakettide kahjutukstegemist välja ei toodud.

ISW: Vene väed jätkavad pealetungi Kupjanski suunal

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Kupjanski suunal.

Venemaa kaitseministeerium väitis taas, et riigi väed vallutasid Tabaivka asula. Vene võimud väitsid juba 29. jaanuaril, et riigi väed suutsid selle asula vallutada. Üks blogija väitis samas, et Ukraina väed korraldasid piirkonnas eduka vasturünnaku.

Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed suutsid edasi liikuda ka Sõnkivka lähistel. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda. Vene väed jätkavad veel ka Kreminna piirkonnas Ukraina positsioonide ründamist.

Bahmuti suunal suutsid Vene väed veidi edasi liikuda. Seda kinnitavad ka 29. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene ja Ukraina allikad väitsid, et lahingud käivad Spirne, Bohdanivka ja Ivanivske lähedal. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Siverski-Donetski kanali suunas. Ägedad lahingud käivad endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Avdijivka rindel suuri muutusi polnud. Venemaa jätkab Avdijivka lõunapoolses äärelinnas asuva restorani ründamist. Üks Vene blogija väitis, et Ukraina väed jätkavad seal vasturünnakute korraldamist. Ukraina ja Vene allikad teatasid, et lahingud käivad veel Siverne, Pervomaiske, Nevelske, Stepove ja koksitehase lähedal.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval 11 Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus mitu plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Venemaa jätkab ka Harkivi ründamist. Piirkonna kuberner teatas teisipäeva õhtul, et Venemaa rünnakute tõttu sai kolm inimest vigastada. Kuberner teatas, et Vene väed saatsid oblasti pihta vähemalt kuus drooni. Harkivi linnapea teatas, et Venemaa ründas linna tsiviiltaristut. Ühes elumajas puhkes ka tulekahju.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1090 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäevall esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 385 230 (võrdlus eelmise päevaga +1090);

- tankid 6310 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 11 757 (+32);

- suurtükisüsteemid 9195 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 974 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 663 (+0);

- lennukid 332 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 7100 (+16);

- tiibraketid 1846 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 12 231 (+40);

- laevad / paadid 23 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1452 (+4).