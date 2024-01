Iisrael nõuab Guterrese vallandamist

12 ÜRO Palestiina põgenike abiagentuuri (UNRWA) töötajat said hiljuti süüdistuse osalemises 7. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu ning Iisraeli välisminister leiab, et ÜRO peasekretär Antonio Guterres peab võtma vastutuse ja tagasi astuma. Minister leiab, et kui Guterres vabatahtlikult ei lahku, siis tuleb ta vallandada.