Michal valitsuse tööst: variandid on kas areng või muutused

Kliimaminister Kristen Michal (RE) ütles saates "Otse uudistemajast" valitsuse tööst rääkides, et meeskonnatöö ja töö rahanduse valdkonnas ei ole olnud just elegantsed ning lahenduseks saavad olla kas arenemine või millegi muutmine.

Norstati kolmapäeval avaldatud küsitluse järgi on Reformierakonna reiting 17,5 protsenti, viimase nädala lõikes oli see 13,5 protsenti.

Saatejuht Indrek Kiisler küsis Michalilt, kas valitsusremont aitaks parandada tänast Reformierakonna reitingut.

"Valitsusremont ei ole tänase probleemi juur. Tavaliselt üks märk, et koalitsioonid ei tööta, on inimeste vahelised suhted. Ministrite tasemel need suhted, ma ütleks, on üsna head, suhtlus käib," vastas Michal.

Ta hindas, et sotsiaaldemokraatide reitingu tõus on nende tegevuse loomulik tagajärg.

"Kui Lauri Läänemetsal on ikkagi õnnestunud erakonda vedada nii, et ta on tõmmanud selle käima ja lisaks on sinna tulnud ka neid, kes Keskerakonnast üle lähevad, siis küsimus on ainult selles, kas see tõus on püsiv ja kas nad suudavad võtta Keskerakonna niši ja koha sisse. Ma südamest loodan, et neil on seal katet olemas," kommenteeris Michal.

Kristen Michal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti 200-le mõjuvad tema hinnangul aga valitsuse tegevused rahanduses ning üldine majandusolukord.

"Nendele tellimus valimistel oli selline pikema plaaniga toimetamine. Aga täna me tegeleme ju väga tihti lühiajaliste nüanssidega ja ei aruta seda, milline on aastaeelarve, mis on nelja aasta vaade, mis need suuremad tegevused on. On valdkondi, on valitsuses tervikuna neid kohti, kus arutatakse, muu hulgas ka rahandusvaldkonnas, aga väga tihti just avalikkuses domineerivad need lühiajalised kriisid," sõnas Michal.

Michal ütles, et tema arvates on selline lühiajaliste kriisidega tegelemise vajadus mõjunud lisaks Eesti 200 reitingule ka Reformierakonna reitingule. "Sellest ainukene tee välja on ise targemalt poliitikat teha," lausus ta.

Valitsuse meeskonnatöö ja rahanduse pool ei ole olnud elegantne

Indrek Kiisler küsis, kas selle üheks suureks juurprobleemiks on see, et Kaja Kallase tõsiseltvõetavus nii valijate seas kui ka laiemalt on niivõrd madalale vajunud, et see hakkab mingil hetkel pidurdama ka valitsuse tööd. "Kui me räägime sellest, kas peaminister läheb presidendi vastuvõtule. Sellised teisejärgulised teemad on kogu aeg laual. See hakkab takistama sisulist tööd," küsis Kiisler.

"Ma ka küsiks veidi. Kui ühiskonnas, avalikus arutelus hakkavad need teemad domineerima, siis minu meelest ka valitsuse meeskonnana on meil ülesanne ikkagi targemalt ja pikema plaaniga toimetada," vastas Michal.

"Julgeolekus kindlasti see, mida on läbi erinevate Kaja Kallase valitsuste tehtud, välispoliitikas meie positsiooni sättimine, need on ju esmaklassilised. Ma arvan, et isegi need, kellele Kaja Kallas tingimata ei meeldi isikuna, seda tunnustavad," lisas ta.

"Võib-olla see meeskonna pool, rahanduse pool, see võib-olla ei ole tänaseks nii elegantne. Aga siis on kaks varianti – kas areneb või midagi muutub," ütles Michal.

Volinikuküsimus loob täiendavat ebakindlust

Indrek Kiisler küsis, kas natuke teeb praegust olukorda närvilisemaks ka see, et õhus on küsimus, kes Reformierakonnast saab Euroopa Komisjoni volinikuks, sest juhul kui Kaja Kallas peaks minema Brüsselisse, oleks päevakorras ka uue valitsuse kokkupanek ja ka uue peaministri leidmine.

Michal vastas, et igapäevatööd tehes ei ole aega selle peale väga palju mõelda. "Aga võimalik, et avalik poliitikaväli selle üle arutleb ja see loob ka täiendavat ebakindlust. Aga Kaja Kallas on tänaseks öelnud, et tema ei ole kuhugi minemas. Sellest kõik ülejäänud on teinud oma järeldused. Aga kui peaminister peaks ütlema, et ta kunagi kuhugi soovib minna, siis loomulikult erakond teda toetab. Nii minekus kui ka siia jäämises. Nii lihtne see ongi," ütles Michal.

Kiisler küsis, kas Michal on veendunud, et ta jaanipäeval on veel kliimaminister.

Mulle väga meeldib minu töö. /.../ Kui te näeksite kui palju huvitavaid asju ja valikuid seal on, siis teile meeldiks ka.

Kiisler reageeris, et kindlasti on ka väga huvitav töö peaministriamet ja ka Euroopa Komisjoni voliniku amet.

Kristen Michal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ma ei ole neid töid kunagi proovinud. Ei ole neid ka armsaks mõelnud. Täna on mulle armas minu töö, seda ma teen nii hästi kui oskan. Kui me jaanipäeval kohtume, siis olen ma loodetavasti rohkem päevitunud," vastas Michal.

Tallinna uue koalitsiooni võti on sotside käes

Rääkides võimalikust võimupöördest Tallinnas, ütles Michal, et uue koalitsiooni loomine on eeskätt sotsiaaldemokraatide endi otsustada. Seni on sotsiaaldemokraadid öelnud, et nad jätkavad Keskerakonnaga koalitsioonis.

"Ma arvan, et selline avalik surve või järsk surve ei aita selle otsuse tegemisele kaasa. Aga samas teatav võimalus ja aeg tiksub," ütles selle kohta Michal.

"Kui ma lugesin sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimehe (Madle Lippus - toim.) arvamust, et nad suudavad Keskerakonnaga koalitsioonis olles realiseerida kõik oma eesmärgid, siis ma mõtlesin, et kas see tõesti on ikka nii. Kui nad seda leiavad, et sotsiaaldemokraadid tõepoolest suudavad seal kõik eesmärgid realiseerida, siis tõenäoliselt see võimuliit jätkub. Aga kui nad seda ei suuda, siis Tallinnas on nüüd tähtede seis selline, et on võimalik teha ka võimuliit ilma Keskerakonna ja EKRE-ta. See võimalus nüüd avaneb," kommenteeris Michal.

Alates märtsikuust oleks Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Isamaa ja Eesti 200 potentsiaalsel võimuliidul 79-liikmelises Tallinna volikogul 40 häält.

Michal ennustas, et Keskerakonnast võib veel mõni linnavolinik lahkuda. "Ma julgeks ennustada, et see varu võib olla ühel hetkel suurem. Keskerakonna protsessid on praegu sellised, et seal ei ole asjad hästi meeskondlikult," sõnas ta.

Michal rõhutas taas, et keskse valiku saavad teha sotsiaaldemokraadid. "Ma arvan, et see ongi Jevgeni Ossinovski ja Tallinna piirkonna sotsiaaldemokraatide valik, et millisena nad Tallinna tulevikku näevad," ütles Michal.

"Juhuks, kui mõni sotsiaaldemokraat vaatab, siis loomulikult meie arvates peaks Tallinna linnavõim muutuma. Kui te veel kahtlete, siis võite meile helistada," ütles Michal.