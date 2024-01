Tartu kohtumaja seintele soditi Z märke

Kõnealusest seltskonnast kaks olid kohtutöötajad ja üks kohtuväline inimene. Kohus tegi politseile intsidendi kohta avalduse ja algatas kohtutöötajate osas distsiplinaarmenetluse.

Hiljem kohtu pressiesindaja täpsustas, et "hetkel teadaoleva info põhjal on alust järelduseks, et sõjasümboolikaga sarnaste märkide tegijaks oli kohtumajas viibinud kohtuväline inimene, mitte temaga koos olnud kohtutöötajad".

Tartu kohtute direktori Tiina Erebi sõnul on tegemist äärmiselt kahetsusväärse sündmusega, mille kohtud üheselt hukka mõistavad. "Tulenevalt kohtu rollist ühiskonnas ei ole sellisel teguviisil ühtegi õigustust."

Õhtuleht täpsustas, et töötajatele ligipääsetavates ruumides kohtumajas ilmusid ööga seintele suured Z märgid ehk Vene agressiivsuse ja sõjasümboolika kõige räigemal kujul. Praeguseks on Z märgid seintelt maha pestud.

Reede õhtul toimusid Tartus suured pidustused seoses Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta avamisega.