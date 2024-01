Peamiste Europarlamendi fraktsioonide juhid kutsusid üles Ukrainat abistama

"Meie, Euroopa Parlamendi peamiste poliitiliste fraktsioonide presidendid, kutsume ühiselt üles EL-i valitsusjuhte langetama otsused, mis on vajalikud Ukraina ees seisvate erakordsete väljakutsete valguses," seisab fraktsioonide juhtide allkirjastatud avalduses.

Avaldusele kirjutasid alla paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP), Sotsialistide ja Demokraatide (S&D), liberaalse Renew, Roheliste ning parempoolse Konservatiivide ja Demokraatide (ECR) fraktsiooni juhid.

EL-i valitsusjuhid püüavad leppida neljapäeval algaval tippkohtumisel kokku Ukrainale 50 miljardi eurose abipaketi osutamises, kuid takistuseks on Ungari peaministri Viktor Orbani vastuseis. Otsuse langetamine nõuab kõikide liikmesriikide heakskiitu lähtuvalt ühehäälsuse põhimõttest. Orbani nõusoleku puudumise tõttu ei lepitud kokku abipaketis eelmisel, 14. detsembril toimunud Euroopa Ülemkogul.

"Edasised viivitused või iga-aastased vetod pole valikuvõimaluseks," seisis avalduses viitega Orbanile.

ECR-i fraktsiooni otsus liituda Ukraina abistamise üleskutsega teeb vähetõenäoliseks Orbani erakonna Fidesz liitumist selle fraktsiooniga. Vastavad kuulujutud on varem Brüsselis ringelnud.

"Kutsume Euroopa Ülemkogu ja liikmesriike täitma oma lubadusi, tagama tõhusat ja jätkusuutlikku pikaajalist sõjalist tuge Ukrainale ning suurendama jõupingutusi Ukraina kaitsjatele hädavajaliku laskemoona ja sõjaabi saatmiseks," lisasid fraktsioonide juhid.

Euractiviga vestelnud allika sõnul keeldus Vasakpartei fraktsioon avaldusega ühinemast.

"Vasakpartei on alati mõistnud hukka Putini ebaseadusliku sissetungi Ukrainasse ning lõputud ohvrid ja hävingu, mida see on Ukrainas põhjustanud. Selle konkreetse fraktsioonide kirja puhul meil olid mõned küsimused sõjalise laskemoonaga seotud sõnastuse kohta, ning me otsustasime seda mitte allkirjastada," ütles hiljem fraktsiooni pressiesindaja Euractivile.