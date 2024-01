Neljapäev on sajune ja tuuline

Neljapäeva öö hakul sajab kohati vähest vihma ja on udu. Vastu hommikut jõuab saartele tihedam lörtsi- ja vihmasadu ning laieneb kiiresti üle maa. Edelatuul tugevneb iiliti kuni 18, saartel ja rannikul 10 kuni 15, iiliti kuni 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Hommikul sajab lörtsi, saartel ja läänerannikul ka vihma. Puhub jõuline edelatuul, puhanguti sisemaal kuni 18, rannikul 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, õhtu poole sadu hõreneb, aga sisemaal tuleb sekka ka lund. Puhub edela- ja läänetuul, õhtul ka loodetuul iiliti 15, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, õhtul langeb mandril alla 0 kraadi. Teed muutuvad libedaks.

Reede tuleb suurema sajuta ja pisut kargem. Öö on sisemaal miinustes, päev on 0 kraadi ümber ja on ka päikest.

Nädalavahetuse ööd on 0 kraadi lähedased, päevad kindlalt plusspoolel. Lörtsi ja vihma sajab enam ööl vastu laupäeva, pühapäeval on sajuhooge hõredamalt.

Uus nädal peaks talvisema pöörde tooma.