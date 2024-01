Linnahalli katusel olev liuväli meelitab uisutajaid

Tallinna linnahallis uisutati viimati veerand sajandit tagasi, aga nüüdseks on sealne jäähall lootusetult amortiseerunud ning ootab lammutamist. Sellegipoolest on uisutajad leidnud jälle tee linnahalli poole.

Tallinna linnahalli katusel on aastaid käidud imelist vaadet nautimas, sel talvel aga avastasid uisutajad, et jäähalli katusele on tekkinud korralik liuväli.

"Märkasin sotsiaalmeedias ühe kinnisvaraekspert Risto soovitust, et linnahall pakub jätkuvalt närvikõdi, jääaeg on tagasi. Ja ise nägin võimalust, et siin on ju ideaalsed tingimused uisutamiseks. Soovitaks inimestel väljaspool kasti teinekord mõelda, elu põnevamaks teha," rääkis elamussportlane Taivo.

Tema sõnul on lisaks linna opereeritavatele liuväljadele tegelikult Tallinnas mitu võimalust looduslikuks uisutamiseks. Linnahallil käis ta paari päeva eest tritsutamas koos oma lastega.

"Lastele väga meeldis. See ei ole küll võrreldav tehisjääga, aga selline Maardu järve keskmine jää oli. Mõnes kohas natukene krobeline, teises kohas siledam, aga saab ka suure hooga sõita, kui oskad," kirjeldas Taivo.

Kui ka miinuskraadide tulles peaks ilm klaar olema, siis ilmselt on tegu Talllinna kõige kaunima vaatega tritsuplatsiga.