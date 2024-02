Soome politsei loobub X-i kasutamisest operatiivinfo vahendamisel

Soome politsei hinnangul ei toimi X infokanalina enam nii tõhusalt kui varem ja alates veebruarist jagavad nad operatiivinfot vaid oma ametlikul veebilehel. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) politseikapteni Maarja Punaku hinnangul võib Soome politsei otsusel olla mitu põhjust.

"Ma arvan, et üks oluline põhjus on see, et sa tahad ju ise alati enda infot kontrollida. Ehk siis kui sa viid selle info edastamise enda kodulehele, siis sul on selle üle palju parem kontroll," rääkis Punak.

"Aga teiseks, ma arvan, et see, mida nad seoses nende muudatustega mõtlevad, ongi seotud libakontode ja trollidega ja plottidega ehk siis meil on siin viimasel ajal järjest tulnud välja uudiseid, kuidas Twitter ei eemalda enam raportite peale kontosid nii kergekäeliselt, või mitte kergekäeliselt, aga Twitter keeldub sellest. Kui selliseid keeldumisi tuleb üha rohkem, tähendab see seda, et sellist kontot, mis tahtlikult tekitab Twitteris segadust, postitab inetut sisu, on üha rohkem," selgitas Punak.

Maarja Punaku sõnul kasutab Eesti politsei X-i viimasel ajal operatiivinfo edastamiseks harva, sest selliseid õnnetusi, kus liiklus on pikalt kinni ja häiritud, on pigem vähe. Infokanalitena eelistab politsei Facebooki ja Instagrami, samas X-i sulgeda ei ole politseil siiski plaanis.

"Sellepärast, et kui on vaja jagada infot ikkagi kiiresti, siis meil on olemas konto, mille kaudu seda teha, sest väga sageli need inimesed, kes kasutavad Twitterit või praegust X-i, ei kasuta muid sotsiaalmeediakanaleid," ütles Maarja Punak.

Päästeameti Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu rääkis, et nende jaoks on X operatiivinfo jagamisel oluline kanal ja nad kasutavad seda aktiivselt.

"Meie näeme X-i kui väärtuslikku abivahendit just ajakirjanikeni jõudmisel, meil ei ole plaani selle kasutamist praegu lõpetada, küll aga hoiame silma peal, kuidas Soome politsei eksperimendil läheb ja Twitteri enda arengutel," ütles Palu.