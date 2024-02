Allikad: läbirääkimised Gaza vaherahu sõlmimiseks edenevad

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et läbirääkimised on alles algusjärgus ja lähipäevade jooksul pole veel läbimurret oodata. Siiski ütlesid allikad, et läbirääkimiste käigus võidakse teha edusamme ning see võib viia pikemaajalise relvarahu sõlmimiseni, vahendas Bloomberg.

Katari, Egiptuse, USA ja Iisraeli luurejuhid leppisid hiljuti kokku läbirääkimiste raamistikus. Seejärel esitas Katar Hamasile ettepaneku, mis näeb ette 45-päevast vaherahu. Iisrael vabastaks siis mõned palestiinlased ning Hamas vabastaks pantvangid. Läbirääkimiste osapooled ootavad nüüd, et Hamas vastaks Katari ettepanekule.

Võimalik leping annaks võimaluse lõpetada ligi neli kuud kestnud sõjaline konflikt Gaza sektoris. Hamasi kontrollitava tervishoiuministeeriumi teatel on Gazas hukkunud üle 26 000 inimese.

USA ametnikud on vaherahu sõlmimise osas lootusrikkad. Siiski hoiatasid ametnikud, et vaherahu sõlmimiseks tuleb veel palju tööd teha.

"Siin on palju lubadusi. Veel tuleb palju arutelusi, enne kui jõuame selleni," rääkis kolmapäeval USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

USA poolelt osaleb läbirääkimistel ka Luure Keskagentuuri (CIA) juht Bill Burns. Ametnike sõnul mängib Burns suurt rolli Iisraeli veenmisel ning on olemas võimalus, et vaherahu võib lõpuks kaasa tuua ka püsiva relvarahu, vahendas Bloomberg.

Samal ajal on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja tema sõjakabinet kodumaal üha suurema surve all, et valitsus tooks Hamasi poolt vangistatud pantvangid koju tagasi. Netanyahu ise ütles, et pühapäevased Pariisi kõnelused olid konstruktiivsed, kuid esines ka puudujääke. Netanyahu ütles veel, et Iisrael ei tõmba oma vägesid Gazast välja.

"Me ei vii IDF-i (Iisraeli armee) Gaza sektorist välja ja me ei vabasta tuhandeid terroriste," ütles Netanyahu.

Siiski leiavad USA ametnikud, et läbirääkimised edenevad. Vaatlejad leiavad, et Netanyahu avalikud kommentaarid on seotud ka riigisisese poliitikaga, kuna tema parempoolsed liitlased ei taha Hamasiga lepingut sõlmida.