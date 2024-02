USA föderaalreserv suure tõenäosusega märtsis intressimäärasid ei langeta

USA inflatsioon on viimaste kuude jooksul märkimisväärselt aeglustunud, föderaalreservi ametnikud on aga jätkuvalt mures inflatsiooni võimaliku kiirenemise pärast. Kolmapäeval jättis föderaalreserv baasintressimäära 5,25 ja 5,5 protsendi vahele, vahendas The Wall Street Journal.

"See on väga oluline otsus alustada intressimäärade alandamise protsessi ja me tahame seda teha õigesti. Oleme inflatsiooni osas teinud edusamme. Tahame lihtsalt olla kindlad, et teeme seda tööd jätkusuutlikul viisil," rääkis Powell.

Powell ütles kolmapäeval, et suure tõenäosusega märtsis veel intressimäärad ei lange.

"Ma ei pea tõenäoliseks, et juhatus saavutab märtsi koosoleku ajaks kindlustunde, et õigustada intressimäärade langetamist. Aga, eks seda ole veel näha," rääkis Powell.

Powelli kommentaarid mõjutasid ka USA tähtsamaid aktsiaturge, mis liikusid kolmapäeval miinusesse. S&P 500 alanes 1,6 protsendi võrra.

USA tahab inflatsiooni viia kahe protsendi tasemele ning föderaalreserv saavutab selle eesmärgi tõenäoliselt sel aastal. Investorid eeldavad seetõttu, et inflatsiooni aeglustumise tõttu langetab föderaalreserv sel aastal intressimäärasid ligi 1,5 protsendipunkti võrra.

Föderaalreserv muretseb samuti, et kui intressimäärad jäävad praegusele kõrgele tasemele, siis võib selline karm rahapoliitika kahjustada lõpuks USA majandust. Seetõttu võib föderaalreserv hakata langetama intressimäärasid juba siis, kui inflatsioon pole veel föderaalreservi sihitud kahe protsendi tasemele jõudnud.