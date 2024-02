Vabariiklased üritavad USA sisejulgeolekuministrit ametist tagandada

USA-sse saabub üha rohkem illegaalseid sisserändajaid, vabariiklased süüdistavad selles Joe Bideni administratsiooni. Eriti teravat kriitikat saab sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas, vahendas The Times.

Biden juba lubas, et allkirjastab parteide ülese eelnõu, mis annaks tema administratsioonile suurema õiguse illegaalseid sisserändajaid riigist välja saata. Seda eelnõu ei pruugi aga toetada Trumpile lojaalsed vabariiklased, kes nõuavad piiri kaitsmiseks veelgi karmimaid seadusi ja tahavad Mayorkase ametist tagandada.

Esindajatekoja sisejulgeoleku komiteesse kuuluvad vabariiklased tagasid, et Mayorkase tagandamist käsitlev arutelu veniks teisipäeva õhtuni. Nad väitsid, et Mayorkas pole tahtlikult jõustanud immigratsiooniseadusi, see aga võimaldas ohtlikel kurjategijatel siseneda USA-sse.

Komiteesse kuuluvad vabariiklased hääletasid lõpuks Mayorkase tagandamise menetluse poolt, demokraadid hääletasid vastu. Häältega 18:15 hääletas komitee kahe süüdistuspunkti poolt ja Mayorkase tagandamist hakkab nüüd arutama esindajatekoda.

"Me ei saa lubada sellel mehel jääda ametisse," ütles komitee juht (vabariiklane) Mark Green.

Kuna vabariiklastel on enamus kongressi alamkojas, siis esindajatekoja täiskogu võibki toetada Mayorkase tagandamist. Senatis süüdimõistmiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust, see tähendab, et lõpuks Mayorkas süüdi ei jää.

Sellegipoolest oleks Mayorkase tagandamine ajalooline sündmus. Viimati toimus selline sündmus 1876. aastal, kui ametist tagandati toonane sõjaminister William Belknap. Ka tema ei jäänud lõpuks senatis süüdi.