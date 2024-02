Tulusid saab deklareerida 15. veebruarist, tagastamine algab 5. märtsil

15. veebruarist saab esitada mulluse tuludeklaratsiooni ning maksu- ja tolliamet (MTA) hakkab enammakstud tulumaksu tagastama 5. märtsist, kui deklaratsioon on tehtud paberil, algab tagastamine 18. märtsist.

MTA märkis, et deklaratsiooni esitamiseha kiirustada ei ole vaja, sest enammakstud tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu tuludeklaratsiooni esitamise ajast. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Kes soovib ilmtingimata deklaratsiooni esitada MTA büroos paberil, sellel tasuks esimestel päevadel büroosse mitte tulla, sest ajalugu on näidanud, järjekorrad on väga pikad. Pigem tasuks oodata märtsi lõpuni või aprilli alguseni, ütles MTA füüsilise isiku teenuse teenusejuht Annika Oja.

Tagastuste lõpptähtaeg on 1. oktoober. Sama tähtaeg on tulumaksu juurde maksmiseks.

Juba praegu saab soovi korral tutvuda eeltäidetud deklaratsiooniga MTA e-teenuste keskkonnas. MTA e-teenus "Minu sissetulekud" annab ülevaate, kes ja mis summas on inimesele 2023. aastal väljamakseid teinud ning kui palju on kasutatud maksuvaba tulu. Samuti näeb seal oma eeldatavat tulumaksukohustust. Lõplik tulumaksukohustus selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui on arvesse võetud kõik maksustatavad tulud ja maksusoodustused.

Järgmisel aastal kaob hulk soodustusi

2023. aastal kehtis üldine maksuvaba tulu aastas kuni 7848 eurot

ehk kuus kuni 654 eurot ning maksuvaba tulu kasutamine sõltus

inimese aastatulu suurusest.

2023. aastal jõustus ka eraldi maksuvabatulu arvestus vanaduspensioniikka jõudnud inimestele. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on kindel summa, mis ei sõltu inimese sissetuleku suurusest – 2023. aastal oli see 704

eurot kuus ehk 8448 eurot aastas.

Maksusoodustustes võrreldes eelmise aastaga midagi muutunud ei ole, ütles Oja. "Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata jätkuvalt kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti kogu teenitud maksutatavast tulust," ütles ta.

Õigus eluaseme laenu intresse oma maksustatavast tulust maha arvata kaob järgmisel aastal, samuti on viimast korda on võimalik saada täiendavat maksuvabatulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest ja abikaasadel võimalik oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile.

"Kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas ja üks abikaasadest ei teeninud 2023. aastal tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot, saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale. Esimesena peakski oma deklaratsiooni täitma see osapool, kes enda soodustuse teisele üle tahab kanda," selgitas Oja.

Täiendav maksuvabatulu laste eest kajastub selle vanema deklaratsioonil, kes on aasta jooksul saanud sotsiaalkindlustusametilt lapsetoetust.

Endiselt jääb järgmisel aastal õigus oma maksustatavast tulust maha arvata koolituskulusid ja annetusi kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50 protsendi ulatuses Eestis maksustatavast tulust. Samuti jääb õigus oma maksustatavast tulust maha arvata täiendava kogumispensioni ehk kolmanda samba sissemakseid, kuni 15 protsendi ulatuses maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Järgmisel aastal rakendub uus võimalus on II sambaga liitunud isikutel, kes saavad soovi korral tõsta oma kaheprotsendise kogumispensioni makse määra

neljale või kuuele protsendile. See tähendab, et töötasult saab tulumaksu tasumata suurema summa suunata enda säästudesse.

Kontaktandmed tuleks üle vaadata

Logides e-MTAsse võiks aga juba praegu üle vaadata oma kontaktandmed. Oja sõnul on inimeste kontaktandmete ja pangakonto puudumine jätkuvalt üks enamlevinumaid probleeme, miks enammakstud tulumaksu inimestele tagastada ei saa.

Endiselt on võimalus teha tagastatud tulumaksult annetusi. Mullu tegi annetusi 4248 inimest, kokku 228 174 euro eest. Enim annetati mullu Slava Ukrainile (56 074 eurot) ja vähiravifondile Kingitud Elu (25 458 eurot).

Mullu esitati Eestis 783 000 tuludeklaratsiooni, sellest 96,5 protsenti elektrooniliselt. Enammakstud tulumaksu tagastati 217 miljonit eurot, juurde tuli maksta kokku 86,3 miljonit eurot tulumaksu.