Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juht kindralleitnant Kõrõlo Budanov rääkis kolmapäeval telekanalile CNN, et Donald Trump on kogenud poliitik ja ta ei muretse tema võimaliku võimuletuleku pärast.

Meedias on varem levinud väited, et Trump võib vähendada USA sõjalist toetust Ukrainale. Trump on ise väitnud, et suudab kõigest 24 tunniga Ukraina sõja lõpetada. Ta pole siiski täpsustanud, kuidas ta suudaks selle ka tegelikult ellu viia.

Budanov ütles, et ta pole sellepärast mures, et Trumpi juhitud vabariiklaste administratsioon võib taas võimule, tulla vahendas The Kyiv Independent.

"Trump on kogenud inimene, ta on mitu korda kukkunud ja uuesti püsti tõusnud," rääkis Budanov.

Mõned Trumpi poliitilised oponendid on varem väitnud, et osad vabariiklased toetavad Vladimir Putini režiimi. Budanov lükkas sellised väited tagasi.

"Öelda, et Trump ja vabariiklaste partei on Vene Föderatsiooni toetajad, see on täielik jama," rääkis Budanov.

USA kongress ei ole siiani heaks kiitnud enam kui 60 miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale. Budanov eeldab, et lähiajal teeb kongress Ukraina jaoks soodsa otsuse.

Trump on samas jätkuvalt USA vabariiklaste populaarseim kandidaat presidendi ametikohale. Suure tõenäosusega saab temast lähiajal ka vabariiklaste ametlik presidendikandidaat.

Vioimaste arvamusküsitluse kohaselt on Trump 2024. aasta USA presidendivalimistel juhtpositsioonil, sest president Joe Bideni toetus on madalseisus. Samas ei pruugi see siiski tähendada veel ka valimisvõitu.