Ajal, mil Eesti ettevõtetel pole parimad päevad, suutsid pangad oma kasumit hoogsalt kasvatada. Millised on lootused, et see raha taas Eesti majandusse jõuab ja kuidas Eesti tööstusettevõtted ikkagi uuele kasvule viia? ETV "Esimeses stuudios" pakub täna oma lahendusi kaks aastat kestnud majanduslanguse seljatamiseks ettevõtja Indrek Neivelt.