Tusk ei pelga varajasi valimisi Duda sekkumise korral valitsuse töösse

Poola peaminister Donald Tusk ütles neljapäeval, et on avatud ennetähtaegsete valimiste korraldamiseks, kui valitsusel peaks muutuma võimatuks oma töö tegemine üha süveneva konflikti tõttu president Andrzej Dudaga.

"Kui ei ole võimalik valitseda, kuna tema (president) sekkub, ja kui nad tahavad siis ennetähtaegseid valimisi, siis need nad ka saavad," ütles Tusk Brüsselis ajakirjanikele, viidates sellega nii riigipeale, keda kriitikud süüdistavad uue valitsuse töö takistamise katsetes, kui ka Duda liitlastele konservatiivsest opositsiooniparteist Seadus ja Õiglus (PiS).

Viimane valitses Tuski mullu võimule naasmise eel Poolat populistlikult kaheksa aastat, suutes minna tülli Brüsseliga.

Duda allkirjastas kolmapäeval riigieelarve, kuid saatis selle kohe konstitutsioonikohtusse, mis seab jõustumise kahtluse alla.

Eelarve võeti parlamendis vastu suure enamusega, kuid hääletusest ei saanud osa võtta kaks rahvaesindajat, kelle mandaadid kuriteos süüdimõistmise tõttu tühistati. See tähendab, et rahvusassamblee ei olnud hääletuse ajal täies koosseisus, mistõttu võib tekkida võimalus, et protsess ei vastanud põhiseaduse nõuetele.

Kaks puudunud rahvaesindajat, endine siseminister Mariusz Kaminski ja tema asetäitja Maciej Wasik mõisteti jaanuaris süüdi ametivolitsuste kuritarvitamise eest aastal 2007.

Nad jõudsid kaks nädalat vangis olla ja näljastreiki alustada, enne kui Duda neile armu andis.

Juhtum saadikutega on üks paljudest Tuski valitsuse ning Duda ja PiS-i tüliküsimustest.

Tuski valitsuse lahingud PiS-iga on muutunud igapäevaseks. Praegu opositsioonis oleva erakonna trump on keskpanga ja konstitutsioonikohtu, aga ka mitme tähtsa õigus- ja finatsinstitutsooni toetus.

Duda teatas kolmapäeval, et saadab kõik kahe saadikuta parlamendis vastu võetud seadused konstitutsioonikohtusse.

Tuski sõnul on presidendist täiesti vastuvõetamatu seada kahe rahvaesindaja huvid riigi huvidest kõrgemale. Parlamendispiiker nimetas Duda sammu väljapressimiseks.